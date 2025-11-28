Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

पत्नी को गाड़ी से कुचलकर दी थी खौफनाक मौत, केस करने से खफा था CRPF पति, 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

झुंझुनूं की अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 की अदालत ने पत्नी की सुनियोजित हत्या मामले में आरोपी पति नरेश कुमार (सीआरपीएफ में पदस्थ) सहित सिकंदर उर्फ सिकु और जितेंद्र को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। पारिवारिक केस से नाराज पति ने फिल्मी स्टाइल में बोलेरो कैंपर से पत्नी अनिता को कई बार कुचलकर हत्या की थी।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Arvind Rao

Nov 28, 2025

Rajasthan Jhunjhunu

दोषी पति सहित तीन को उम्रकैद (पत्रिका फाइल फोटो)

झुंझुनूं: पत्नी की साजिशन हत्या के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो झुंझुनूं आशीष कुमार कुमावत की अदालत ने आरोपी पति घरड़ाना खुर्द सिंघाना निवासी नरेश कुमार पुत्र बीरबल और दो अन्य आरोपी सिकन्दर उर्फ सिकु पुत्र रतीराम निवासी भालोठिया की ढाणी बगड़ व जितेंद्र पुत्र होशियार सिंह निवासी हेजमपुरा बगड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी पति नरेश सीआरपीएफ में पदस्थ है।

न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लिखा कि हत्या का यह अपराध अत्यन्त जघन्य प्रकृति का है। इसमें किसी भी प्रकार की नरमी बरता जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। किसी भी अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध की तुलना में दंडित किया जाना न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से आवश्यक है वरन् वर्तमान में बढ़ रहे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐसा किया जाना समय की मांग के अनुसार आवश्यक प्रतीत होता है।

केस करने पर नाराज था पति, फिल्मी स्टाइल में हत्या

मामले में सुनील कुमार पुत्र मूलचंद जाट निवासी गाडोदिया की ढाणी तन उदावास ने पुलिस थाना सदर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि अनिता को उसका पति परेशान करता था। इसके चलते उसने अपने पति के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय में केस कर रखा था। इससे वह अनता से नाराज रहने लगा। अनिता ने खुद की हत्या से पहले एसपी को भी पति की लिखित शिकायत दी थी।

पेशी से लौटते समय वाहन से कुचला

रिपोर्ट में बताया कि 5 सितंबर 2018 को अनिता पारिवारिक न्यायालय में चल रहे मुकदमे की तारीख पेशी भुगताकर गांव उदावास में गोडोदिया की ढाणी जा रही थी। रास्ते में बिना नंबरों की बोलेरो कैम्पर गाड़ी व एक बोलेरो गाडी आई। उसमें नरेश व तीन-चार व्यक्ति बैठे थे।

बोलेरो कैम्पर गाड़ी को जोर से भगाकर अनिता देवी के पीछे से जोर से टक्कर मार दी। इसके बाद दो-तीन बार आगे-पीछे करके गाड़ी को अनिता के ऊपर से निकालकर जान से मार दिया। पुलिस ने जांच के बाद सिकन्दर उर्फ सिकु, मृतका के पति नरेश कुमार व जितेन्द्र के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में 302 व 120बी भादस में चालान पेश कर दिया।

33 गवाह व 67 दस्तावेज बने सजा का आधार

राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक नंद किशोर शर्मा ने 33 गवाहा के बयान करवाए। साथ ही 67 दस्तावेज प्रदर्शित करवाते हुए न्यायालय में तर्क दिया कि एक पत्नी का पति द्वारा षड्यंत्र पूर्वक हत्या करवाना अत्यन्त गंभीर मामला है।

इसलिए दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। न्यायालय ने मृतका अनिता के माता-पिता, परिवादी पक्ष को नियमानुसार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं को भी भेजे जाने का आदेश दिया।

ये भी पढ़ें

घूंघट लगाई सास निकली कातिल…बहू की हत्या कर कुएं में फेंकी थी लाश, अब ताउम्र तोड़ेगी जेल की रोटी
भीलवाड़ा
Bhilwara Saas sentenced to life imprisonment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 02:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / पत्नी को गाड़ी से कुचलकर दी थी खौफनाक मौत, केस करने से खफा था CRPF पति, 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhunjhunu: मां के आंसू नहीं थम रहे…सड़क दुर्घटना में बेटे को खो चुके परिवार को मिला अब 1 करोड़ का ‘सहारा’…

झुंझुनू

Jhunjhunu: गलती से दुरंतो एक्सप्रेस में चढ़ा युवक, उतरने के प्रयास में गिरा, सिर फटा, पैर कुचला, चमत्कार से बची जान

Train accident, Jhunjhunu train accident, youth falls from train, youth falls from train in Jhunjhunu, Jhunjhunu news, Rajasthan news, ट्रेन हादसा, झुंझुनूं ट्रेन हादसा, ट्रेन से युवक गिरा, झुंझुनूं में ट्रेन से युवक गिरा, झुंझुनूं न्यूज, राजस्थान न्यूज
झुंझुनू

राजस्थान में यहां धरती से निकला इतिहास का खजाना, 4500 साल पुरानी सभ्यता के मिले प्रमाण; पहली बार घर के अवशेष भी आए सामने

Bansiyal-archaeological-discovery-2
झुंझुनू

Jhunjhunu: शादी से घर लौटे 75 लोग एक साथ हो गए बीमार, एक्शन में आया स्वास्थ्य विभाग, ये निकला कारण

झुंझुनू

Rajasthan: खेतड़ी-बांसियाल वन्य अभयारण्य के एक हाइना की फिर हुई मौत, 11 महीनों के भीतर चौथा मामला

hyena death
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.