पत्नी को गाड़ी से कुचलकर दी थी खौफनाक मौत, केस करने से खफा था CRPF पति, 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

झुंझुनूं: पत्नी की साजिशन हत्या के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो झुंझुनूं आशीष कुमार कुमावत की अदालत ने आरोपी पति घरड़ाना खुर्द सिंघाना निवासी नरेश कुमार पुत्र बीरबल और दो अन्य आरोपी सिकन्दर उर्फ सिकु पुत्र रतीराम निवासी भालोठिया की ढाणी बगड़ व जितेंद्र पुत्र होशियार सिंह निवासी हेजमपुरा बगड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी पति नरेश सीआरपीएफ में पदस्थ है।