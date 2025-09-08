RPSC 2nd Grade Teacher Exam: पहला पेपर सही नहीं हुआ तो दूसरी पारी में इतने परीक्षार्थी नहीं आए, कुल 63% ने दी परीक्षा

RPSC 2nd Grade Teacher Exam: झुंझुनूं. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा रविवार से शुरू हुई। पहले दिन एसएसटी व जीके की परीक्षा हुई। दोनों परीक्षाओं के लिए 15789 परीक्षार्थियों ने पंजीयन करवाया था, लेकिन दोनों पारियों में करीब 63 फीसदी ही परीक्षा देने आए। पहली पारी में पेपर सही नहीं हुआ तो 103 परीक्षार्थी दूसरी पारी में परीक्षा देने ही नहीं आए।
पहली पारी में जीके की परीक्षा हुई, जबकि दूसरी पारी में एसएसटी की परीक्षा हुई। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी पारी की परीक्षा अपरान्ह 3:30 से शाम 5:30 तक हुई। परीक्षा समन्वयक एवं एडीएम अजय आर्य ने बताया कि कहीं से गड़बडी की कोई शिकायत नहीं आई।