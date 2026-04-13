Jhunjhunu News : तेज रफ्तार ट्रोला ने स्कूटी को मारी टक्कर, होटल मालिक व महिला कर्मचारी की मौत

जानकारी के अनुसार महेंद्र सिंह डूंडलोद में होटल संचालित करते थे। अब खाटूश्यामजी में भी होटल खोलने का विचार था। इसके लिए उन्होंने किराए पर एक होटल देख रखी थी। उसी का एग्रीमेंट करने के लिए होटल की महिला कार्मिक के साथ स्कूटी पर सवार होकर खाटूश्यामजी जा रहे थे। खाटूश्यामजी में महेंद्र सिंह का भांजा भी उनका इंतजार कर रहा था। हादसे से कुछ मिनट पहले ही जब भांजे से बात हुई तो उन्होंने 15 मिनट में खाटू पहुंचने की बात कही थी, लेकिन खाटू पहुंचने इससे पहले ही हादसा हो गया।