Sting News : लकड़ियों की बेखौफ तस्करी: 70 किमी तक दौड़ीं 20 पिकअप, जिम्मेदार खामोश

झुंझुनूं. जिले में हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और तस्करी पर प्रभारी सचिव समित शर्मा की सख्त फटकार का असर जरा भी नहीं दिखा। पुलिस और वन विभाग अब भी आंखें मूंदे बैठे हैं। शनिवार तड़के पत्रिका की पड़ताल में खुलासा हुआ कि चिड़ावा से हरियाणा बॉर्डर तक सिर्फ एक घंटे में करीब 20 पिकअप लकड़ियों से लदी तेज रफ्तार में हरियाणा की ओर दौड़ीं। रास्ते में थाने, चौकियां, सीसीटीवी कैमरे और टोल नाके सब मौजूद थे, लेकिन किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। जबकि कुछ दिन पहले ही प्रभारी सचिव ने बैठक में अफसरों को चेताया था—“मिलीभगत से तस्करी हो रही है, बेशर्म हो गए हो क्या?” पर यह चेतावनी भी कागजों में ही दब गई।