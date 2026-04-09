झुंझुनूं : बाजार छोड़ने के बहाने लड़की को बाइक पर बैठाया, खेत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम, कोर्ट ने सुनाई सजा

मामले की जांच के बाद पुलिस ने कृष्ण कुमार, रणवीर उर्फ टिल्लू, सुनील और सुंदरलाल के खिलाफ संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भाम्बू ने न्यायालय में 16 गवाहों के बयान कराए और 55 दस्तावेज पेश किए। लोक अभियोजक ने न्यायालय से मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए आरोपी कृष्ण कुमार को कठोर सजा देने की मांग की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद कृष्ण कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।