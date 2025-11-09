नर्सिंग ऑफिसर ने 2017 में रचा इतिहास, अब पिस्टल शूटिंग में रोशन कर रही राजस्थान का नाम, पढ़ें आशा झाझड़िया की प्रेरणादायक कहानी

Real Life Motivational Story: साल 2017 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखकर झुंझुनूं की बेटी आशा झाझड़िया ने जो इतिहास रचा, वह अब खेलों में भी दोहराने की तैयारी कर रही हैं। नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत आशा आज एयर पिस्टल शूटिंग में राजस्थान का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चमका रही हैं।