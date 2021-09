APSC AE Final Result 2021: सहायक अभियंता (सिविल) परिणाम जारी, देखें चयनित उम्मीदवारों की सूची

APSC AE Final Result 2021: असम लोक सेवा आयोग (Assam Public Service Commission) (APSC) ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग (Assistant Engineer (Civil) Post) के तहत सहायक अभियंता (सिविल) पद (Panchayat & Rural Development Department) के लिए परिणाम जारी किया है। जिन अभ्यर्थियों ने सहायक अभियंता (सिविल) पद के लिए इंटरव्यू हुए थे वे सभी असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) की (official website of Assam Public Service Commission) आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in पर उपलब्ध चयनित उम्मीदवारों की सूची (check the list of selected candidates) देख सकते हैं।

222 उम्मीदवारों का हुआ चयन:—

आयोग ने सहायक अभियंता (सिविल) पद के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की पीडीएफ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत सहायक अभियंता (सिविल) पद के लिए इंटरव्यू के दौर में कुल 222 उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

PDF का लिंक

आप इसे नीचे दिए गए सीधे लिंक से भी देख सकते हैं। सहायक अभियंता (सिविल) पद के लिए APSC AE अंतिम परिणाम 2021 के लिए सीधा लिंक करें— http://apsc.nic.in/misc_2021/FinalRes_AE(C)_P&RD_31Aug2021.pdf

कैसे डाउनलोड करें:—

— सबसे पहले एपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in पर जाएं।

— होम पेज पर उपलब्ध लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में जाएं।

— इसके बाद होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, "पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए इंटरव्यू (विज्ञापन संख्या 03/2020 दिनांक 24/06/2020) अंतिम परिणाम"।

— अब आपको एक नई विंडो में APSC AE फाइनल रिजल्ट 2021 का नोटिफिकेशन मिलेगा।

— इसका प्रिंट आउट लेकर भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रति सहेज रख सकते है।



