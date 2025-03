बैंक ऑफ बड़ौदा की इस नौकरी के लिए अब 21 मार्च तक करें आवेदन, इस तरह होगा सेलेक्शन

Bank Of Baroda SO Recruitment: बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर भर्ती निकली है। भर्ती संबंधित पूरी जानकारी के लिए पढ़ें पूरी खबर-

भारत•Mar 16, 2025 / 11:41 am• Shambhavi Shivani

Bank Of Baroda SO Recruitment: बैंक की नौकरी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) में स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए 21 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 मार्च 2025 थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इच्छुक व योग्य कैंडिडेट्स जल्द से जल्द आवेदन जमा करें।