Career as santa claus: यदि आप क्रिसमस मनाते हैं और आपके परिवार में बच्चे हैं तो आप इस साल अपनी फॅमिली के साथ सांता के साथ यात्रा का भुगतान कर सकते हैं। आज के इस युग में ऑनलाइन बुकिंग के जरिए आप भी सांता को अपने घर या पार्टी में बुला सकते हैं। अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हैं तो सांता बनकर पार्टियों में जा सकते हैं। इस सीजन में सांता बनने वाले क्रिएटिव लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं।

एक सर्वे के अनुसार सांता बनने वाले आदमी 2000 रूपए प्रति घंटा तक कमाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल लोग 8 हजार रूपए प्रति घंटा तक कमा सकते हैं।

How To Earn Money In this Season

फ्रीलांस सांता के लिए प्रशिक्षित लोगों को ऑफिस की छुट्टियों में पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में जाने के लिए काम पर रखा जा रहा है। खासकर तब जब वह सांता स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो। इस काम के जरिए कमाई प्रति घंटा लगभग 12 हजार रूपए तक हो सकती है। प्रशिक्षण के पश्चात आप भी ऑनलाइन सांता की बुकिंग के लिए खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। मोटी कमाई की बात करें क्रिसमस के दिन एक घंटे के लिए ग्रीनलीफ़ के सांता को 1,200 डॉलर तक देने की पेशकश की जाती है।

वास्तव में अच्छा सांता औसत सांता की तुलना में बहुत अधिक वेतन की मांग कर सकता है। प्रति वर्ष 40 दिन या उससे अधिक काम करने वाले, उच्च आय वाले सांता छुट्टियों में 20,000 डॉलर कमा सकते हैं।

Christmas Day 2020

सांता की डिमांड धीरे -धीरे बढ़ती जा रही है, ऐसे में बुकिंग के लिए भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। सांता की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण केंद्रों पर फ्रीलांस सांता तैयार किए जाते हैं। सांता की बुकिंग का चार्ज समय और जगह के अनुरूप निर्धारित किया जाता है।

ग्रीनलीफ़ खुद वीकेंड पर 250 डॉलर प्रति घंटे की एक राशि वसूलता है और बात करें क्रिसमस की पूर्व संध्या की तो यह दोगुना तक हो जाती है। उन्होंने अनुमान लगाया कि पिछले साल, उन्होंने नवंबर की शुरुआत से क्रिसमस तक 20,000 डॉलर के करीब कमाई की।