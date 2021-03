राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने क्लर्क के पदों पर निकाली भर्तियां, जल्द करें अप्लाई

Govt Jobs in Rajasthan: राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने क्लर्क के 385 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो गई है।

Govt Jobs in Rajasthan: राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने 385 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक एवं पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को बोर्ड की वेबसाइट https://rajcrb.rajasthan.gov.in जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो गई है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार 20 अप्रैल 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। विस्तृत अधिसूचना का डाइरेक्ट लिंक निचे पत्रिका डॉट कॉम के पेज पर भी दिया गया है।

Rajcrb Jobs महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि - 20 मार्च 2021

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 20 अप्रैल 2021

रिक्तियों का विवरण

पद का नाम - क्लर्क / जूनियर असिस्टेंट/ सेल्समैन / स्टोर कीपर / टाइपिस्ट / कैशियर / स्टोरकीपर

आपको बता दें कि एक उम्मीदवार सिर्फ एक जिले में स्थित SUWB / KVSS के रिक्त पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक जिले के SUWB / KVSS में रिक्त पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जिला स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के अनुसार ही जिले के संबंधित SUWB / KVSS में उम्मीदवारों के चयन की सिफारिश की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता:-

उक्त पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरुरी है। पात्रता संबंधी अन्य जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

आयु सीमा:

आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना अंतिम तिथि को मानक मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क :

सामान्य /बीसी / एमबीसी नॉन क्रीमीलेयर और राजस्थान के बाहरी उम्मीदवारों के लिए - 1200 रूपए

सहारिया / एससी / एसटी / नॉन क्रीमी लेयर बीसी / ईडब्ल्यूएस और एमबीसी / टीएसपी क्षेत्र और ढाई लाख से कम आय वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क - 600 रूपए

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://rajcrb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। पत्रिका डॉट के पेज पर दिए गए डाइरेक्ट लिंक से भी एप्लीकेशन पेज पर जा सकते हैं। यहाँ होम पेज पर दिए गए 'CLICK HERE TO APPLY ONLINE' पर क्लिक करना होगा। आगे की टैब में रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहां उम्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन करने होगा और उसके बाद पुनः लॉगिन करके अप्लाई करना होगा। आवेदन पत्र भरे जाने के बाद ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क भुगतान और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पश्चात फाइनल सबमिशन करें और उसका प्रिंट लेकर रख लें। उम्मीदवार, आवेदन पत्र भरने से पहले मांगे गए फॉर्मेट में ही दस्तावेजों को साइज के अनुसार सेव करके रख लें।