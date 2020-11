GPSC Civil Services 2020: प्रशासनिक सेवा के 209 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स

GPSC Civil Services Recruitment 2020: गुजरात लोक सेवा आयोग ने गुजरात प्रशासनिक सेवा के रिक्त कुल 209 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट, gpsc.gujarat.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2020 निर्धारित की गयी है।

Eligibility

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। साथ ही, बैचलर्स डिग्री के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के परीक्षार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इन उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक स्नातक की डिग्री सबमिट करनी होगी। दूसरी, उम्मीदवारों की आयु आवेदन की अंतिम तिथि यानि 1 दिसंबर 2020 को 20 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

GPSC Civil Services Exam 2020

जीपीएससी द्वारा जारी गुजरात सिविल सेवा से सम्बन्धित विज्ञापन (सं.26/2020-21) के अनुसार विभिन्न कैडर की सेवाओं के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 21 मार्च 2021 को किया जाना है। वहीं, प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों की घोषणा मई 2021 मे की जाएगी। आयोग द्वारा इंटरव्यू का आयोजन नवंबर 2021 में किया जाना प्रस्तावित है।

How To Apply For GPSC Civil Services 2020

उम्मीदवारों का आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सम्बन्धित भर्ती विज्ञापन के साथ दिये गये अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार न्यू रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा। इसके बाद आवंटित ‘वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर’ और जन्म-तिथि के माध्यम से लॉगिन करके उम्मीदवार अपना अप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे।