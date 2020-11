NCRTC Recruitment 2020: जेई के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें पात्रता सहित पूरी डिटेल

Latest Jobs 2020: नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नियत तिथि तक आधिकारिक वेबसाइट - www.ncrtc.in 2020 - से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती कुल 52 पदों को भरने के लिए निकाली गई है। उक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर है।

NCRTC Recruitment 2020 Notification के लिए यहां क्लिक करें

NCRTC Recruitment 2020 Important Dates

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि- 13 नवंबर, 2020

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 4 दिसंबर, 2020

NCRTC Recruitment 2020 Post Details

पदों की संख्या - 52

पद का नाम : जूनियर इंजीनियर

NCRTC Recruitment 2020 Age Limit

उम्मीदवार की ऊपरी आयु 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

NCRTC Recruitment 2020 Educational Qualification

उक्त पदों पर आवेदन करने वाले कैंडीडेट के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और एक साल का अनुभव होना चाहिए।

NCRTC Recruitment 2020 Selection Process

कैडीडेट्स का चयन उनकी एकेडमिक योग्यता और वर्क एक्सपीरिएंस के आधार पर किया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

How to Apply For NCRTC Recruitment 2020

- आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर दिए गए रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें। यहां दिए गए एनसीआरटीसी अप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही फॉर्म ओपन होगा, जिसे डाउनलोड करें। आवेदन में मांगी गई पूरी जानकारी को सही से भरने और सबमिट कर देवें।