UPSC ESE 2020 Interview Schedule: अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा का पीटी शेड्यूल जारी, यहां से करें चेक

UPSC ESE Interview 2020: संघ लोक सेवा आयोग ने अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 के लिए इंटरव्यू / पर्सनालिटी टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने UPSC ESE मुख्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है, वे इंटरव्यू शेड्यूल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, upsc.gov.in पर जाकरडाउनलोड कर सकते हैं। शेड्यूल की पीडीऍफ़ फाइल में उम्मीदवार अपने रोल नंबर से इंटरव्यू की डेट चेक कर सकते हैं।

सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच - 8 मार्च से 30 मार्च 2021

मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच - 15 मार्च से 26 मार्च, 2021

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच - 8 मार्च से 30 मार्च, 2021

इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच - 8 से 24 मार्च, 2021

इंटरव्यू टेस्ट का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से आयोजित होगी। साक्षात्कार के लिए पात्र उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर के अनुसार तिथि व समय की जांच कर सकते हैं। जल्द ही इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

How To Check UPSC ESE Interview Schedule 2021

अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 का इंटरव्यू शेड्यूल चेक करने के लिए, उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट, upsc.gov.in पर लॉगइन करें। होमपेज पर उपलब्ध What's New सेक्शन में दिए गए इंटरव्यू शेड्यूल के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही अब एक नया टैब खुलेगा। यहां उम्मीदवार अपने ब्रांच व रोल नंबर के अनुसार इंटरव्यू की टाइमिंग और डेट चेक कर सकते हैं। शेड्यूल का प्रिंट भी ले सकते हैं।