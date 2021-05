Indian Army Rally Recruitment 2021: 8वीं, 10वीं और 12वीं पास के लिए भारतीय सेना रैली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जल्द करें अप्लाई

Indian Army Rally Recruitment 2021: भारतीय सेना द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए अजमेर में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए भर्ती सेना ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नियत तिथि तक पंजीकरण करवा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आज यानि 14 मई से शरू हो गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को Indian Army की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाना होगा। यहां रिक्रूटमेंट रैली सेक्शन में राज्य और जिले का चयन करके अधिसूचना डाउनलोड करनी होगी।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि - 14 मई 2021

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 27 जून 2021

रैली स्टार्ट होने की तिथि - 11 जुलाई 2021

रैली समाप्त होने की तिथि - 02 अगस्त 2021

सेना भर्ती रैली (Indian Army Recruitment 2021 Rally) 11 जुलाई से 02 अगस्त तक अजमेर जिले के स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि अजमेर के क़ायद विश्राम स्थली में यह रैली भर्ती आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के लिए अजमेर, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा और राजसमंद जिले के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को पंजीकृत ई-मेल पर एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। यह भर्ती सैनिक जनरल ड्यूटी, सैनिक टेक्निकल और सैनिक ट्रेडमेन के लिए आयोजित की जाएगी।

Indian Army Rally Bharti 2021 Schedule Rajasthan

प्रदेश के सभी पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए कर सकते हैं अप्लाई

सेना रैली भर्ती में पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी अतिरिक्त सैनिक क्लर्क/एसकेटी सैनिक एनए/एनए वैट सिपाही फार्मा के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए शायद सेना ने लिया है कि पूरे प्रदेश के सभी सेना भर्ती कार्यालयों की भर्ती एक ही स्थल ओर अजमेर में कराई जाए। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि दिया गया कार्यक्रम टेंटेटिव है, अगर कोरोना के चलते हालात सही नहीं रहे तो भर्ती की तिथि बढ़ाई जा सकती है।

