MES Recruitment 2021: सुपरवाइजर और ड्राफ्टमैन के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 17 मई तक करें अप्लाई

MES Recruitment 2021: मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (MES) द्वारा निकाली गई सुपरवाइजर और ड्राफ्टमैन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। यह भर्ती कुल 502 पदों के लिए निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आज ही आधिकारिक वेबसाइट Mes.Gov.In पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 मई 2021 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए MES Recruitment 2021 Notification ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन का डाइरेक्ट लिंक Patrika.Com के पेज पर भी दिया गया है।

Click Here For Official Notification

MES Recruitment 2021 Post Details

कुल पदों की संख्या - 502 पद

सुपरवाइजर - 450

ड्राफ्टमैन - 52

Read More: 41 डिप्टी मैनेजर पदों की वेकेंसी के लिए करें आवेदन

MES Recruitment 2021 Important Dates

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि- 22 मार्च 2021

आवेदन करने की अंतिम तिथि - 17 मई 2021

परीक्षा की तिथि : 20 जून, 2021

Read More: इंडियन नेवी में 2500 पदों पर भर्ती के लिए बढ़ी एप्लिकेशन की लास्ट डेट, जल्द करें अप्लाई

MES Recruitment 2021 Eligibility

ड्राफ्टमैन :- Indian Army में उक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के तौर पर मान्यता प्राप्त संस्था से आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इस Sarkari Naukri के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का कार्यानुभव भी होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Read More: भेल में निकली स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्तियां, सीधे इंटरव्यू से होगा चयन

सुपरवाइजर :- इस पद के लिए आवेदक का इकॉनोमिक्स या कॉमर्स या स्टैट्स/बिजनेस स्टडीज या लोक प्रशासन में पीजी डिग्री होने के साथ ही संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। उक्त पद के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। जिन उम्मीदवारों की स्नातक डिग्री पूरी हुई है उन्हें दो वर्ष का कार्यानुभव होना जरुरी है। पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए Patrika.Com के पेज पर दिए गए डाइरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

MES Recruitment 2021 Exam Pattern



सभी Govt Jobs के लिए चयन प्रक्रिया अलग-अलग निर्धारित की जाती है। ऐसे ही इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यह परीक्षा 2 घंटे की अवधि की होगी। लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर में चार भाग होंगे, प्रत्येक भाग के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। इनमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, स्पेशलाइज्ड टॉपिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश के चेप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीदवार सिलेबस के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों के तौर पर सामान्य व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 फीसदी अंक और ओबीसी, एसटी, एसटी उम्मीदवारों को 40 फीसदी हासिल करने जरुरी है। इस Govt Jobs के लिए लिखित परीक्षा 16 मई, 2021 को आयोजित होनी थी, जिसे अब 20 जून, 2021 को आयोजित किया जाएगा।

Read More: सीनियर रेजिडेंट के पदों पर निकली सीधी भर्ती, डाइरेक्ट इंटरव्यू से होगा चयन

How To Apply For MES Recruitment 2021

आवेदन करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वो जिस पद के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके लिए पात्र है या नहीं। आवेदन करने के लिए MES की आधिकारिक वेबसाइट Mes.Gov.In पर जाना होगा। आवेदन करते समय सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी सेव रखें। आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे रद्द कर दिया जाएगा।

Web Title: MES Recruitment 2021 Last Date For Supervisor And Other Posts