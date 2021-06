Odisha Police SI Recruitment 2021: ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, अब पुलिस सेवाओं में ट्रांसजेंडरों की भी होगी भर्ती, लैंगिक समानता को मिलेगा बढ़ावा

Odisha Police SI Recruitment 2021: ट्रांसजेंडर समुदाय के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस सेवा विभाग में किन्नर ( ट्रांसजेंडरों ) की भर्ती करने का फैसला किया है। नवीन पटनायक सरकार के इस फैसले से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पुलिस सेवा भर्ती होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक माना जा रहा है। फिलहाल, राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है।

ओडिशा के पुलिस महानिदेशक अभय कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि ओडिशा पुलिस ( Odisha Police ) ने सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों की भर्ती और ट्रांस लोगों को इन रिक्तियों के लिए आवेदन करने के योग्य बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने 477 सब-इंस्पेक्टर और 244 कांस्टेबल ( संचार ) की नियुक्ति के लिए पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन पोर्टल 22 जून से 15 जुलाई तक खुला रहेगा। यानि आवेदन की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2021 है।

सदियों से चली आ रही पुरानी धारणाएं बदलेंगी

दूसरी तरफ ऑल ओडिशा ट्रांसजेंडर वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष मीरा परिदा ने नवीन पटनायक सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। परिदा ने कहा है कि लैंगिक समानता और ट्रांसजेंडर समुदाय के विकास की दिशा में यह निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश गृह विभाग को आभार जताते हैं। उन्होंने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा का राज्य सरकार का यह कदम न केवल ट्रांसजेंडर समुदाय के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति सदियों से चली आ रही लोगों की गलत धारणाएं भी बदलेंगी।

शैक्षिक योग्यता

ओडिशा पुलिस एसआई भर्ती 2021 के तहत उप निरीक्षक के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। जबकि कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्लस टू ( 12वीं ) परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा सहित तीन तरह की परीक्षाएं होंगी। इच्कुछ और योग्य आवेदन ओडिशा पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://odishapolice.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी ध्यान रखें आवेदन की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2021 है।

Odisha Police SI Recruitment 2021

महत्वपूर्ण तिथियां

आवदेन की प्रारंभिक तिथि 22 जून 2021

आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021

पद का नाम - सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल संचार

कुल पदों की संख्या - 721

सब इंस्पेटकर - 477

कांस्टेंबल संचार - 244

योग्यता - एसआई के लिए ग्रैजुएट और कांस्टेबल के लिए 12वीं पास होना जरूरी।

