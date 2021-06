Punjab Police Constable Recruitment 2021: कांस्टेबल भर्ती के लिए जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, यहां चेक करें डिटेल्स

Punjab Police Constable Recruitment 2021: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक खास खबर है कि पंजाब पुलिस जल्द गी जिलों में पुलिस कांस्टेबलों के कई पदों पर भर्ती करने जा रही है। पंजाब के युवा इस भर्ती में शामिल होने के लिए तैयारी कर लें। पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा। जो उम्मीदवार इन पदों को पाने के इच्छुक है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे लोग आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर नए अपडेट को देखते रहें।

Would you like to join @punjabpoliceind on our mission to make life safer for over 3 crore Punjabis?!



Punjab Police is looking to recruit young men & women as constables.



Come join us... pic.twitter.com/H0JdsFlQDY