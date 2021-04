Rajasthan Govt Jobs: जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और अन्य के पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी, आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

IIT Jodhpur Recruitment 2021: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) जोधपुर ने विभिन्न फैकल्टी में रिक्त 50 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार संबंधित पद के लिए नियत तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के जरिए सीनियर लाइब्रेरी इंफ्रोर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के रिक्त पदों पर Sarkari Naukri दी जाएगी। इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 11 मई 2021 है। इच्छुक उम्मीदवार IIT Jodhpur Recruitment 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती की अधिसूचना का डाइरेक्ट लिंक patrika.com के पेज पर भी दिया गया है।

Click Here For Download Official Notification

IIT Jodhpur Recruitment 2021 Important Dates

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि: 12 अप्रैल

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 11 मई 2021

हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि: 20 मई 2021

Latest Rajasthan Govt Jobs 2021 Notification

IIT Jodhpur Recruitment 2021 Eligibility

आईआईटी जोधपुर द्वारा विज्ञापित पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीएससी और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रीधारी युवा आवेदन के पात्र हैं। सीनियर लाइब्रेरी इनफार्मेशन असिस्टेंट पद के लिए आवेदक का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में पीजी डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र में 2 साल का अनुभव भी होना जरूरी है। पदों के अनुसार पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

Read More: आरडीपीआर में यंग प्रोफेशनल्स के लिए निकली कई पदों पर भर्ती, जल्द करें अप्लाई

IIT Jodhpur Recruitment 2021 Application Fees

सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए - 250 रूपए

एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पूर्व सैनिक, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए - कोई शुल्क नहीं

Read More: प्रोजेक्ट मैनेजर और रिसर्च नर्स सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

How To Apply For IIT Jodhpur Recruitment 2021

आईआईटी जोधपुर द्वारा निकाली गई विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://iitj.ac.in/ पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए लेटेस्ट नोटिफिकेशन में संबंधित भर्ती के लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के साथ ही आगे की टैब में Apply Now पर क्लिक करें। यहां उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को अच्छे से भरने को डॉक्यूमेंट अपलोड करें। आवेदन भरे जाने के बाद दूसरे चरण में शुल्क का भुगतान करें और फाइनल सबमिशन कर देवें। उम्मीदवार भरे हुए आवेदन का प्रिंट लेकर सभी दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी जमा करवाएं।

Web Title: Rajasthan Govt Jobs: Apply Online For IIT Jodhpur Recruitment 2021