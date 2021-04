Sarkari Naukri: शिक्षक और टेक्निकल असिस्टेंट सहित अन्य के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आखिरी मौका, अभी करें अप्लाई

Sarkari Naukri: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन का कल अंतिम दिन है। यह भर्ती दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त 1809 पदों पर निकाली गई है। इस भर्ती के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, पर्सनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेट्री अटेंडेंट, असिस्टेंट केमिस्ट, फार्मासिस्ट (आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथी), असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट ग्रेड-II, स्टेनोग्राफर, स्पेशल एजुकेटर (प्राइमरी), साइंटिफिक असिस्टेंट, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, कारपेंटर, प्रोग्रामर, और टीजीटी के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। एमसीडी में स्पेशल एजुकेटर (प्राइमरी) के 1126 पद निकाले गए है। उक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानि 15 मार्च 2021 से शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदार पदों के अनुसार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट Dsssbonline.Nic.In पर जाएं। आवेदन करने की अंतिम तिथि कल यानि 14 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई है। पात्रता संबंधित जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। नोटिफिकेशन का डाइरेक्ट लिंक पत्रिका डॉट कॉम के पेज पर भी दिया गया है।

Click Here For Official Notification

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता

इस भर्ती के नोटिफिकेशन अलग -अलग श्रेणियों से कुल 32 तरह के पदों को अधिसूचित किया गया है। इन सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग -अलग निर्धारित की गई है। एमसीडी टीचर भर्ती के लिए आवेदक का 12वीं पास होना जरुरी है। साथ ही रिहेबिलिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त स्पेशल एजुकेशन में दो वर्षीय डिप्लोमा एवं CTET सर्टिफिकेट भी होना जरुरी है। सबसे ज्यादा 1126 पद एमसीडी टीचर के ही निकाले गए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदक की आयु अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य सभी पदों से संबंधित पात्रता की डिटेल्स के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

आवेदन शुल्क

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए - 100 रुपये

महिला, एससी, एसटी वर्ग - कोई शुल्क नहीं

चयन प्रक्रिया

उक्त पदों पर उम्मीदवारों का चयन टियर-1 परीक्षा, टियर-2 परीक्षा व पदों के अनुसार स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

How To Apply For DSSSB Recruitment 2021

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई इस भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार, सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://dsssb.delhi.gov.in/ पर जाएं। इसके बाद मेनूबार में दिए गए वैकेंसी वाले सेक्शन में संबंधित भर्ती के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही नए पेज पर भेजा जाएगा, जहां अप्लाई के लिंक पर क्लिक करें। यहां आपको https://dsssbonline.nic.in/ पर रिडाइरेक्ट किया जाएगा। उम्मीदवार सीधे भी इस वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट कोड के लिए नोटिफिकेशन को जरूर सेव करके रखें। यहां उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन करना होगा। और उसके बाद लॉगिन के जरिए आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा। भरे हुए आवेदन का प्रिंट जरूर लेकर रखें।

