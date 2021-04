FDDI Recruitment 2021: टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें अप्लाई

FDDI Recruitment 2021: फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (FDDI) नोएडा ने शिक्षक और प्रबंधकीय संवर्ग के लिए भर्ती निकाली है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 10 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। एफडीडीआई भर्ती 2021 के लिए अनुभवी और फ्रेशर्स दोनों तरह के उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। आवेदन करने से पूर्व पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें। उक्त पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2021 है।

Click Here For Teaching Posts

Click Here For MANAGERIAL CADRE

Click Here For More Govt Jobs

रिक्तियों का विवरण

टीचिंग कैडर - 73 पद

प्रबंधकीय कैडर - 15 पद

Read More: भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय में निकली 3479 पदों पर भर्तियां, जल्द करें अप्लाई

शैक्षणिक योग्यता

मुख्य संकाय / वरिष्ठ संकाय / संकाय / जूनियर संकाय के लिए आवेदक के पास पीएचडी के साथ 3 से 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। संबंधित विषय में मास्टर्स डिग्री / पीजी डिप्लोमाधारी युवा भी आवेदन कर सकते हैं।

प्रबंधक / सहायक प्रबंधक को एमबीए / पीजीडीएम या मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स के साथ न्यूनतम 3 से 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

Read More: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी, ऐसे करें अप्लाई

ऐसे करें अप्लाई

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए आवेदन के प्रारूप को डाउनलोड करें और सभी संलग्नकों के साथ इसे भरकर दिए गए पते पर भेज देवें। जिस पद और श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके नाम का भी लिफाफे पर उल्लेख करना चाहिए। उम्मीदवारों को एफडीडीआई के मानव संसाधन विभाग को आवेदन भेजने की आवश्यकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल है।

Read More: 12वीं पास युवाओं को सरकार देगी प्रतिमाह 1000 रुपए, ऐसे करना होगा आवेदन

आवेदन भेजने का पता : -

Faculty(HQ-HR)

Human Resource Department

Footwear Design & Development Institute

(An Institution of National Importance)

A-10/A, Sector-24, NOIDA-201301, Distt. Gautam Budh Nagar (UP)