PNB Sweeper Recruitment 2021: पीएनबी में स्वीपर के पदों पर निकली सीधी भर्ती, पढ़ें पात्रता सहित पूरी डिटेल्स

PNB Sweeper Recruitment 2021: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने केरल के अंदर त्रिवेंद्रम सर्कल के लिए अधीनस्थ संवर्ग में स्वीपर के रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। भर्ती की अधिसूचना आधिकारिक पोर्टल और समाचार पत्रों में निकाली गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 17 अप्रैल 2021 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 17 अप्रैल 2021

रिक्तियों का विवरण

त्रिवेंद्रम - 6 पद

पठानमथिट्टा - 4 पद

कोल्लम - 5 पद

कोट्टायम - 4 पद

इडुक्की - 2 पद

एलेप्पी - 2 पद

पात्रता मानदंड

शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवार अधिकतम 9वीं कक्षा उत्तीर्ण हो सकता है। दसवीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवार निरक्षर भी पीटीएस के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

आयु सीमा

पीएनबी स्वीपर भर्ती 2021 के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 से अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में आरक्षित वर्ग को छूट दी जाएगी।

How To Apply For PNB Sweeper Recruitment 2021

उक्त पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफ़लाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र डिप्टी सर्किल हेड, एचआरडी डिपार्टमेंट, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल ऑफिस त्रिवेंद्रम, वैष्णवी टॉवर, पास रोड अंबालाथारा, तिरुवनंतपुरम - 695026 में जमा किए जाएंगे। बोल्ड लेटर्स में लिफाफे पर रिक्रूटमेंट ऑफ पार्ट टाइम स्वीपरर्स - 2020-21 जरूर लिखें।