ICG Result 2021: इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहले चरण की यांत्रिक और नाविक भर्ती परीक्षा के नतीजे किए जारी, यहां से करें चेक

ICG Stage-1 Result 2021: भारतीय तटरक्षक (ICG) ने नविक (जनरल ड्यूटी), नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच) और यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स / मैकेनिकल) के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई पहले चरण की परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार, जो ICG परीक्षा 2021 में उपस्थित हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट - joinindiancoastguard.cdac.in से अपने परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय तटरक्षक में नाविक और यांत्रिक के पदों पर आयोजित हुई परीक्षा के परिणाम का डाइरेक्ट लिंक patrika.com के पेज पर भी दिया गया है।

जो उम्मीदवार ICG स्टेज 1 परीक्षा में क्वालीफाई हुए हैं, वे अब स्टेज 2 परीक्षा के लिए पात्र हैं। परिणाम के पेज पर यह लिखा गया है कि 'स्टेज- II के लिए उम्मीदवार को चयनित होने पर - बधाई ... !! आपको स्टेज II के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। चरण- II के लिए उम्मीदवार की सूची नहीं दी गई - चरण- II (सी) के लिए उम्मीदवार की श्रेणी में कटऑफ के साथ अंक प्रदर्शित किए जाएंगे। परीक्षा के लिए अनुपस्थित रहे उम्मीदवारों को परिणाम स्क्रीन पर - आप स्टेज I ऑनलाइन परीक्षा के लिए अनुपस्थित थे। यह प्रदर्शित किया जाएगा। ICG स्टेज 2 में फिजिकल फिटनेस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।

How To Check ICG Result 2021 For Stage-1

परिणाम चेक करने के लिए सबसे पहले ICG की आधिकारिक वेबसाइट - joinindiancoastguard.cdac.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए

ICG RESULT FOR CGEPT 02/2021 BATCH IS DECLARED के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी, जहां आपको Click here for Resultof ICG CGEPT 02/2021 पर क्लिक करना होगा। आगे की टैब में रिजल्ट लॉगिन पेज ओपन होगा, जिसमें मांगी गई जानकारी के साथ लॉगिन करें। लॉगिन करने पर परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट ले सकते हैं।

