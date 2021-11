UP ASI Clerk Admit Card: एएसआई, क्लर्क और अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानिए एग्जाम डिटेल

उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board) ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, क्लर्क और अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा (Assistant Sub Inspector, Clerk and Accountant Recruitment) का एडमिट कार्ड (Admit Card 2021) जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए 1329 पद भरे जाएंगे।

नई दिल्ली Published: November 27, 2021 02:44:38 pm

