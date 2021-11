UPPCL Junior Engineer Recruitment: जूनियर इंजीनियर के लिए बंपर भर्तियां, जानिए वैकेंसी डिटेल

UPPCL Junior Engineer Recruitment: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) में जूनियर इंजीनियर पदों के लिए बंपर भर्तियां निकली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर अंतिम तिथि तक या इससे पहले आवेदन कर सकते है। आवदेन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आखिरी तारीख 2 दिसंबर तय की गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के जरिए 173 खाली पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार यूपीपीसीएल की आधिकारिक साइट upenergy.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता:—

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अधिक शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं।

आयु सीमा:—

आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है।

चयन प्रक्रिया:—

अभ्यर्थियों का चयन सीबीटी परीक्षा के जरिए किया जाएगा। परीक्षा वाराणसी, कानपुर, बरेली, लखनऊ गाजियाबाद, मेरठ और ग्रेटर नोएडा में होगी।

सैलरी:—

चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग (पे मैट्रिक्स लेवल -7; 44,900 रुपए) के अनुसार भुगतान किया जाएगा। यूपीपीसीएल ने कहा है कि महंगाई और अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकार्य होंगे।

ऐसे करें आवेदन:—

— सबसे पहले यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं।

— होमपेज पर पर रिक्ति / परिणाम लिंक पर क्लिक करें।

— स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा APPLY ONLINE FOR THE POST OF ” JUNIOR ENGINEER (TRAINEE) ELECTRICAL” AGAINST ADVT. NO. 07/VSA/2021/JE/ELECTRICAL लिंक पर क्लिक करें।

— इसके बाद उम्मीदवार निर्देशों को पढ़ें और अपना रजिस्ट्रेशन करें।

— लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं। आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।

— ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

— भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र की एक हार्ड कॉपी रखने के लिए एक प्रिंट आउट लें।



