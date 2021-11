UPRVUNL Answer Key 2021: जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी

UPRVUNL JE Answer Key 2021: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL) ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2021 की आंसर-की जारी दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए है वे सभी आधिकारिक वेबसाइट uprvunl.org पर जाकर आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा की आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

22 अक्टूबर को हुई थी परीक्षा

UPRVUNL ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 22 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की गई थी। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 3 जून, 2021 से शुरू हो गई थी। इसमें आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 2 जुलाई 2021 का समय दिया गया था।

वैकेंसी डिटेल:—

कुल पदों की संख्या — 196 पद

जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल – 69 पद

जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल- 78 पद

जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल- 39 पद

जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर- 10 पद

ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की:—

— सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- uprvunl.org पर जाएं।

— होम पेज पर उपलब्ध न्यू अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएं।

— अब Click here to Answer Key for recruitment to the posts of Junior Engineer (Trainee) पर क्लिक करें।

— इसके बाद Answer Key के लिंक पर क्लिक करें।

— अब आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से लॉगइन करें।

— अब आपके सामने स्क्रीन पर आंसर-की की पीडीएफ नजर आएगी।

— भविष्य के लिए इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं।

