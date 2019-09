जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, 13 जनों की मौत, सीएम गहलोत ने जताया दुख

जोधपुर। जोधपुर के बालेसर में शुक्रवार दोपहर को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। हादसा बालेसर थाना क्षेत्र ढाढणिया के पास एनएसआई 125 पर में कैम्पर व टेम्पो ट्रैवलर में भिड़ंत से हुआ है।

जानकारी के अनुसार बालेसर राता भाकर निवासी श्रवण सिंह पुत्र गिरधर सिंह का परिवार झवर अपने रिश्तेदारों के यहां बैठने के लिए गए हुए थे, वापिस लौटते वक्त ढाढणिया गांव के समीप सामने से आ रही सवारियों से भरी मिनी बस टायर फटने की वजह से बोलेरो कैंपर से भिड़ंत हो गई।

हादसे में 13 जनों की मौत हो गई। मरने वालों में 7 पुरुष और 5 महिलाएं और एक बालक शामिल है। करीब एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख—पुकार मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर राहत कार्य शुरू कर, फंसे लोगों को बाहर निकालना निकाला। तब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी थी। बाद में उपलब्ध वाहनों से सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। पांच लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इनमें 8 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया है।

Extremely pained by the loss of lives in a terrible road accident in Balesar, #Jodhpur on NH 125. My thoughts are with the bereaved families. May God give them strength to bear this terrible loss. Hope and pray those injured recover soon. #Rajasthan