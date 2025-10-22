Rajasthan Rape: 3 साल की मासूम को देख जानकार की नीयत बिगड़ी, घर के बाहर से अपहरण कर किया बलात्कार

पुलिस का कहना है कि आरोपी 25 साल का है। वह जेसीबी चलाता है। कुछ समय पहले उसने कस्बे में काम किया था। पीड़िता का चाचा भी ट्रैक्टर चलाता है तो दोनों में सम्पर्क हो गया। आरोपी चालक चाचा के साथ घर भी आने जाने लगा था। फिलहाल वह जेसीबी के साथ पाली में काम करता है। आरोपी मंगलवार को ही कस्बे में आया था। बुधवार सुबह वह पीड़िता के चाचा के साथ घर आया। चाचा किसी काम से निकल गया। आरोपी वहीं था। पीड़िता को अकेले खेलते देख उसकी नीयत खराब हो गई थी।