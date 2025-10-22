Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Rape: 3 साल की मासूम को देख जानकार की नीयत बिगड़ी, घर के बाहर से अपहरण कर किया बलात्कार

मासूम बच्ची गंभीर हालत में घर के बाहर लाकर छोड़ा था, ग्रामीणों में रोष, कस्बे में बाजार बंद रख धरना दिया, पुलिस कार्रवाई में आरोपी गिरफ्तार

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 22, 2025

jodhpur rape news

उम्मेद अस्पताल के बाहर मौजूद पुलिस अ​धिकारी। फोटो- पत्रिका

जोधपुर/बिलाड़ा। जोधपुर जिले के एक कस्बे में जेसीबी चालक घर के बाहर खेल रही तीन साल की बालिका को कुरकुरे दिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर अपहरण कर सुनसान जगह ले गया और बलात्कार किया। गंभीर हालत में बालिका को मकान के बाहर छोड़कर आरोपी भाग गया। रोने की आवाज सुनकर मां बाहर आई तो बच्ची ने पूरी बात बताई।

उम्मेद अस्पताल रेफर

नजदीक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीड़िता को उम्मेद अस्पताल रेफर किया गया। उधर, वारदात से ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया और कस्बे के बाजार कर धरना देकर विरोध जताया। पुलिस ने पाली से आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) नारायण टोगस ने बताया कि कस्बे में रहने वाली तीन साल की बालिका सुबह घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी वहां आया।

पीड़िता की हालत खराब

उसने बालिका को अकेले देखा तो नीयत खराब हो गई। वह घरवालों को उसे कुरकुरे दिलाने के बहाने ले जाने का बताकर अपने साथ ले गया। वह मोटरसाइकिल पर उसे कस्बे के बाहर सुनसान जगह ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया। इससे पीड़िता की हालत खराब हो गई। उसे रक्तस्त्राव शुरू हो गया। यह देख आरोपी घबरा गया। वह उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर मकान के बाहर लाया और वहीं छोड़कर भाग गया।

तबीयत खराब होने से बालिका रोने लगी। आवाज सुनकर मां मकान से बाहर आई तो बेटी को लहुलूहान हालत में देखा। उसने पूछा तो बालिका ने पूरी बात बताई। महिला ने फोन कर पति को बुलाया। आस-पास के लोग भी वहां एकत्रित हो गए। पीड़िता को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उम्मेद अस्पताल रेफर किया गया।

एसपी नारायण टोगस अस्पताल पहुंचे और पीड़िता के बारे में जानकारी ली। साथ ही वारदातस्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए। उधर, वारदात के बाद फरार मूलत: भरतपुर हाल पाली निवासी आरोपी को पाली से पकड़ लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है।

पीड़िता के चाचा का परिचित, घर में आना-जाना था

पुलिस का कहना है कि आरोपी 25 साल का है। वह जेसीबी चलाता है। कुछ समय पहले उसने कस्बे में काम किया था। पीड़िता का चाचा भी ट्रैक्टर चलाता है तो दोनों में सम्पर्क हो गया। आरोपी चालक चाचा के साथ घर भी आने जाने लगा था। फिलहाल वह जेसीबी के साथ पाली में काम करता है। आरोपी मंगलवार को ही कस्बे में आया था। बुधवार सुबह वह पीड़िता के चाचा के साथ घर आया। चाचा किसी काम से निकल गया। आरोपी वहीं था। पीड़िता को अकेले खेलते देख उसकी नीयत खराब हो गई थी।

बाजार बंद, धरने पर बैठे, गिरफ्तारी व फांसी की मांग

वारदात का पता लगते ही कस्बे के ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। विश्व हिन्दू परिषद व अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। व्यापारियों ने कस्बे की दुकानें बंद कर दी। सभी धरना देकर बैठ गए। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी की सजा की मांग करने लगे। एकबारगी हालात तनावपूर्ण हो गए। एएसपी ग्रामीण भोपालसिंह लखावत व अन्य अधिकारियों ने वार्ता कर समझाइश की। आरोपी को पाली से हिरासम में लिए जाने की जानकारी दी। तब सभी शांत हुए।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Rape: 3 साल की मासूम को देख जानकार की नीयत बिगड़ी, घर के बाहर से अपहरण कर किया बलात्कार

