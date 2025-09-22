जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में ‘6 लाख में नई SUV’ का दावा, लोगों को लालच देकर ऐंठे 50 करोड़; जानें पूरा खेल

एसओजी के आईजी शरत कविराज ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रिंस सैनी जोधपुर के भोपालगढ़ के धोरू गांव का निवासी है। खुद को प्रभावशाली दिखाने के लिए सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेता था। वह हेलिकॉप्टर से कार्यक्रमों में पहुंचता और दान के नाम पर लाखों रुपये लुटाता था। उसके काफिले में 10 से ज्यादा लग्जरी एसयूवी गाड़ियां शामिल होती थीं, जिससे वह वीआईपी छवि बनाता था। इस दिखावे ने लोगों को उस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया।