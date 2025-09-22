Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में ‘6 लाख में नई SUV’ का दावा, लोगों को लालच देकर ऐंठे 50 करोड़; जानें पूरा खेल

Rajasthan News: जोधपुर और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में '6 लाख में नई SUV' का लालच देकर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का SOG ने पर्दाफाश किया है।

जोधपुर

Nirmal Pareek

Sep 22, 2025

fraud in jodhpur
फोटो- मेटा AI

Rajasthan News: जोधपुर और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में '6 लाख में नई SUV' का लालच देकर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने पर्दाफाश किया है। इस हाई-प्रोफाइल ठगी के मामले में मास्टरमाइंड प्रिंस सैनी उर्फ बंशीलाल (24) सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

एसओजी ने खुलासा किया कि आरोपियों ने फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए लोगों को झांसा दिया, फर्जी वेबसाइट बनाई और सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर मोटा मुनाफा और लग्जरी गाड़ियां देने का लालच दिखाया। इस ठगी के जाल में 250 से ज्यादा लोग फंस गए, जिनसे करीब 15 करोड़ रुपये ऐंठे गए। कुल मिलाकर, विभिन्न स्कीमों के जरिए आरोपियों ने 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: अहमदाबाद में मां ने स्कूल ना जाने पर डांटा, नाराज होके घर छोड़ा…फिर सीकर में मिलने पर खूब रोए मां-बेटा
सीकर
Mother and son reunited in Sikar

कार्यक्रमों में हेलिकॉप्टर से आना-जाना

एसओजी के आईजी शरत कविराज ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रिंस सैनी जोधपुर के भोपालगढ़ के धोरू गांव का निवासी है। खुद को प्रभावशाली दिखाने के लिए सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेता था। वह हेलिकॉप्टर से कार्यक्रमों में पहुंचता और दान के नाम पर लाखों रुपये लुटाता था। उसके काफिले में 10 से ज्यादा लग्जरी एसयूवी गाड़ियां शामिल होती थीं, जिससे वह वीआईपी छवि बनाता था। इस दिखावे ने लोगों को उस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया।

6 लाख में स्कॉर्पियो का लालच

आरोपियों ने हार्वेस्ट एआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी कंपनी बनाई और दावा किया कि 6 लाख रुपये निवेश करने पर 22 लाख की स्कॉर्पियो एस-11 दी जाएगी। कंपनी को पंजीकृत कर प्रिंस और उसकी मंगेतर ममता भाटी (24, ब्यावर) को डायरेक्टर बनाया गया। शुरू में कुछ लोगों को गाड़ियां देकर भरोसा जीता गया।

चार लोगों को स्कॉर्पियो देकर सोशल मीडिया पर इसका खूब प्रचार किया गया, जिससे अन्य लोग भी इस स्कीम में निवेश करने को लालायित हो गए। पिछले महीने प्रिंस ने दावा किया कि वह दीपावली पर 200 लोगों को स्कॉर्पियो देगा। इस ऐलान के बाद राजस्थान के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों से भी लोगों ने निवेश शुरू कर दिया। एसओजी के अनुसार, इस स्कीम में 250 लोगों से 15 करोड़ रुपये ठगे गए।

12वीं फेल शातिर मास्टरमाइंड

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि प्रिंस सैनी उर्फ बंशीलाल 12वीं कक्षा में फेल हो गया था। इसके बावजूद उसने अपने शातिर दिमाग से सात साल में कई फर्जी कंपनियां बनाकर ठगी का जाल बुना। 2017 में उसने ट्रोनैट वर्ल्ड नाम से कंपनी बनाकर 54 लोगों से 6.48 लाख रुपये ठगे। 2022 में ग्रो मोर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाकर 2,200 छात्रों से ऑनलाइन कोचिंग के नाम पर 66 लाख रुपये की ठगी की।

हाल ही में उसने छोटे निवेश पर बाइक और स्कूटी देने की स्कीम शुरू की, जिसमें 2,380 रुपये निवेश करने पर 11 महीने में 8,000 रुपये का रिटर्न और लकी ड्रॉ का लालच दिया गया।

सोशल मीडिया पर फर्जी प्रचार

आरोपियों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों को लुभाने के लिए किया। फर्जी वेबसाइट्स, डिजिटल पेज और पंपलेट्स के जरिए स्कीमों का प्रचार किया गया। प्रिंस ने बड़े-बड़े इवेंट्स और धार्मिक आयोजनों में लाखों रुपये खर्च कर खुद को भामाशाह और करोड़पति के रूप में पेश किया। गौशालाओं में दान और रैलियों के आयोजन से उसने लोगों का भरोसा जीता। हालांकि, जांच में पता चला कि उसकी कंपनियों में कोई वास्तविक कारोबार नहीं था।

ठगी के ये तीन आरोपी गिरफ्तार

एसओजी ने प्रिंस सैनी (24, जोधपुर), ममता भाटी (24, ब्यावर) और दिनेश बागड़ी (24, मेड़ता सिटी, नागौर) को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आरोपियों के खातों में मात्र 6 लाख रुपये से भी कम राशि थी। पुलिस अब अन्य संभावित पीड़ितों और ठगी की राशि की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: झुंझुनूं में लोहे के पाइपों से की थी मारपीट, आंखे फोड़ने की कोशिश… अब 3 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार
झुंझुनू
Accused of attempted murder arrested in Jhunjhunu

