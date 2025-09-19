Patrika LogoSwitch to English

Actor Sonu Sood: गुटखा छोड़ो, तू मुझे अपने दांत दिखाएगा कि तूने नहीं खाया’, जोधपुर में सोनू सूद से किसान बोला- आप मेरे भगवान हो

Actor Sonu Sood: जोधपुर जिले में शूटिंग के दौरान सोनू सूद सड़क किनारे मिर्च बेच रहे किसान से मिले। मजाक में तराजू की ईमानदारी पर बात की, गुटखा खाने पर किसान से वादा लिया कि अब नहीं खाएगा। लोगों से अपील की, किसानों से ताजी फसल खरीदें, किसान ही असली भगवान हैं।

जोधपुर

Arvind Rao

Sep 19, 2025

Actor Sonu Sood
Actor Sonu Sood (Photo-Instagram)

Actor Sonu Sood: जोधपुर पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शूटिंग के दौरान सोनू सूद सड़क किनारे मिर्च बेच रहे किसान सुरेश गिरी से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान से मिर्च खरीदी और लोगों से भी अपील की कि किसान से ताजे फल-सब्जियां खरीदें।


वीडियो में सोनू सूद सबसे पहले किसान से मिर्च के दाम पूछते हैं। फिर तराजू को देखकर मजाक में कहते हैं, इसमें कोई घोची (गड़बड़) तो नहीं है, सच बोलना…एक ग्राम की भी घोची तो नहीं करता? इसके बाद हंसते हुए उन्होंने कहा कि सुरेश गिरी बहुत ईमानदार किसान हैं और वह खुद उनसे मिर्च खरीद रहे हैं।


सोनू सूद ने बातचीत में यह भी कहा कि वह मिर्च खाते तो नहीं हैं, लेकिन खरीद जरूर लेंगे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अपील की कि किसान की मेहनत की कद्र करें और उनसे ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदें।

किसान खा रहा था गुटखा


हालांकि, बातचीत के दौरान सोनू सूद ने देखा कि किसान गुटखा खा रहा है। इस पर उन्होंने हल्की नाराजगी जताई और सुरेश गिरी से तुरंत गुटखा थूकने को कहा। सोनू ने किसान से वादा लिया कि वह अब कभी गुटखा नहीं खाएगा। सोनू ने यहां तक कहा कि मैं तुझे अपना नंबर देकर जाऊंगा, बाद में भी टच में रहेंगे। तू मुझे अपने दांत दिखाएगा कि तूने गुटखा नहीं खाया है। किसान ने भी सोनू को भरोसा दिलाया कि अब वह गुटखा नहीं खाएगा।


किसान ने सोनू की तारीफ की


बातचीत के दौरान किसान सुरेश गिरी ने सोनू सूद की तारीफ करते हुए कहा, आप मेरे भगवान हो। इस पर सोनू मुस्कुराते हुए बोले, किसान ही असली भगवान है। सोनू ने किसान की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि किसानों की वजह से ही देश की थाली में अनाज भरता है।


बता दें कि वीडियो में सोनू सूद को देखकर किसान भी काफी खुश नजर आया। उसने कहा कि उसे भगवान मिल गए। वहीं, सोनू ने साफ कहा कि असली भगवान हमारे देश के किसान हैं।

19 Sept 2025 03:13 pm

19 Sept 2025 03:06 pm

