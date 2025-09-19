Actor Sonu Sood: गुटखा छोड़ो, तू मुझे अपने दांत दिखाएगा कि तूने नहीं खाया’, जोधपुर में सोनू सूद से किसान बोला- आप मेरे भगवान हो



हालांकि, बातचीत के दौरान सोनू सूद ने देखा कि किसान गुटखा खा रहा है। इस पर उन्होंने हल्की नाराजगी जताई और सुरेश गिरी से तुरंत गुटखा थूकने को कहा। सोनू ने किसान से वादा लिया कि वह अब कभी गुटखा नहीं खाएगा। सोनू ने यहां तक कहा कि मैं तुझे अपना नंबर देकर जाऊंगा, बाद में भी टच में रहेंगे। तू मुझे अपने दांत दिखाएगा कि तूने गुटखा नहीं खाया है। किसान ने भी सोनू को भरोसा दिलाया कि अब वह गुटखा नहीं खाएगा।