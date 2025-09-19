RSSB Grade 4 Exam: पहले दिन जबरदस्त सख्ती, लड़कियों का दुपट्टा-चूड़ियां तो लड़कों की टी-शर्ट उतरवाई, लेट आने वाले अभ्यर्थी हाथ मलते रहे



चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दौरान 24.75 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत है। प्रदेश भर में 19 से 21 सितंबर तक परीक्षा का आयोजन होगा। सरकारी बसों में अपना एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री सफर कर सकेंगे। प्रदेशभर में कुल 53 हजार 749 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 38 जिलों में कुल 1300 परीक्षा केंद्रों पर छह परियों में भर्ती परीक्षा होगी। सबसे ज्यादा 200 परीक्षा केंद्र जयपुर में हैं, जहां 4 लाख 50 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स परीक्षा में हिस्सा लेंगे।