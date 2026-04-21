45 रुपए के टिकट पर 4 बार सफर, AI टूल्स से बनाया Fake Rail Ticket, मरुधर एक्सप्रेस में पकड़ा गया चौंकाने वाला केस

रेलवे प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों यात्रियों पर बिना टिकट यात्रा करने का भारी जुर्माना लगाया। इसके साथ ही, वाणिज्य निरीक्षक की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर दोनों युवकों को जीआरपी (राजकीय रेलवे पुलिस) के हवाले कर दिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसमें कोई संगठित गिरोह शामिल है।