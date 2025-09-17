AIIMS Jodhpur: दिवाली के बाद एम्स जोधपुर में शुरू होगा 450 बेड का ट्रोमा सेंटर, आपातकालीन स्थितियों में बनेगा मददगार

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर आज 13 साल का हो गया है। कई सुविधाएं शुरू होने के साथ इस साल दिवाली के बाद चिकित्सा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलिब्ध जुड़ने जा रही है। एम्स में ट्रोमा सेंटर का काम लगभग पूरा हो गया है। 150 बेड के आइसीयू और 250 के ट्रोमा का मिलाकर 450 बेड का सेंटर शुरू होगा। यह विश्वस्तरीय ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सेंटर होगा, जहां 24×7 गंभीर दुर्घटना पीड़ितों, आपातकालीन स्थितियों और आपदाओं का उपचार संभव होगा।