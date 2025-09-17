Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

IRCTC टूर पैकेज में शामिल हुआ कोटा, ‘भारत गौरव स्पेशल ट्रेन’ देशभर के सैलानियों को दिखाएगी दशहरा मेला, जानें किराया

Good News: किराए में ट्रेन यात्रा, भोजन, होटल में ठहराव, बस द्वारा स्थानीय दर्शन, ट्रेन में सुरक्षा और बीमा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने किराए पर लगभग 33% की रियायत भी दी है।

कोटा

Akshita Deora

Sep 17, 2025

फोटो: पत्रिका

IRCTC Special Tour Package Fair: कोचिंग सिटी कोटा अब पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाने जा रही है। पहली बार भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आइआरसीटीसी) ने अपने विशेष पर्यटन पैकेज में कोटा को शामिल किया है।

आगामी 4 अक्टूबर से ‘माता वैष्णोदेवी संग उत्तर भारत यात्रा’ पैकेज के अंतर्गत ‘भारत गौरव’ स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शुरू होगी और हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर, वैष्णोदेवी, मथुरा, आगरा होते हुए कोटा पहुंचेगी। यह 12 दिवसीय यात्रा धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ते हुए कोटा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी।

गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने ‘कोचिंग सिटी को चाहिए अब सैकंड ऑप्शन, पर्यटन बन सकता है विकल्प’ की थीम पर कोटा को टूरिस्ट सिटी बनाने के लिए अभियान शुरू किया था। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा को पर्यटन के नए पंख लग रहे हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान को केंद्र से बड़ी सौगात: NH-248A होगा फोरलेन, यहां बनेंगी नई सड़कें और बायपास
अलवर
image

यह रहेगा यात्रा पैकेज और सुविधाएं

स्लीपर क्लास में प्रति यात्री 19,890 रुपये, थर्ड एसी में 33,560 रुपये और सेकंड एसी में 44,460 रुपये का किराया निर्धारित किया गया है। किराए में ट्रेन यात्रा, भोजन, होटल में ठहराव, बस द्वारा स्थानीय दर्शन, ट्रेन में सुरक्षा और बीमा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने किराए पर लगभग 33 प्रतिशत की रियायत भी दी है।

दशहरा मेला होगा मुख्य आकर्षण

यात्रा के दसवें दिन 13 अक्टूबर को सुबह यह विशेष ट्रेन कोटा पहुंचेगी। यहां पर्यटकों को सेवन वंडर्स, गरडिया महादेव, किशोर सागर तालाब, सिटी पार्क, रिवर फ्रंट और अन्य प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। शाम को उन्हें कोटा का ऐतिहासिक दशहरा मेला दिखाया जाएगा। दशहरा मेले में शामिल होने आने वाले पर्यटक न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे बल्कि कोटा की संस्कृति और परंपरा का संदेश भी दूर-दूर तक पहुंचाएंगे।

महाराष्ट्र और गुजरात से आएंगे सैलानी

इस यात्रा की शुरुआत महाराष्ट्र के कोल्हापुर से होगी और यात्री मिरज, सांगली, कराड, सातारा, पुणे, लोणावाला, कर्जत, कल्याण, वसई रोड सहित गुजरात के वापी, सूरत और वडोदरा स्टेशनों से ट्रेन में सवार हो सकेंगे। इससे बड़ी संख्या में महाराष्ट्र और गुजरात के सैलानी पहली बार कोटा के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे।

ये भी पढ़ें

Free Travel: राजस्थान में 25 लाख परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में सात दिन निशुल्क यात्रा का मिला तोहफा
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 01:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / IRCTC टूर पैकेज में शामिल हुआ कोटा, ‘भारत गौरव स्पेशल ट्रेन’ देशभर के सैलानियों को दिखाएगी दशहरा मेला, जानें किराया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.