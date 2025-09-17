IRCTC टूर पैकेज में शामिल हुआ कोटा, ‘भारत गौरव स्पेशल ट्रेन’ देशभर के सैलानियों को दिखाएगी दशहरा मेला, जानें किराया

IRCTC Special Tour Package Fair: कोचिंग सिटी कोटा अब पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाने जा रही है। पहली बार भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आइआरसीटीसी) ने अपने विशेष पर्यटन पैकेज में कोटा को शामिल किया है।
आगामी 4 अक्टूबर से ‘माता वैष्णोदेवी संग उत्तर भारत यात्रा’ पैकेज के अंतर्गत ‘भारत गौरव’ स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शुरू होगी और हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर, वैष्णोदेवी, मथुरा, आगरा होते हुए कोटा पहुंचेगी। यह 12 दिवसीय यात्रा धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ते हुए कोटा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी।
गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने ‘कोचिंग सिटी को चाहिए अब सैकंड ऑप्शन, पर्यटन बन सकता है विकल्प’ की थीम पर कोटा को टूरिस्ट सिटी बनाने के लिए अभियान शुरू किया था। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से कोटा को पर्यटन के नए पंख लग रहे हैं।
स्लीपर क्लास में प्रति यात्री 19,890 रुपये, थर्ड एसी में 33,560 रुपये और सेकंड एसी में 44,460 रुपये का किराया निर्धारित किया गया है। किराए में ट्रेन यात्रा, भोजन, होटल में ठहराव, बस द्वारा स्थानीय दर्शन, ट्रेन में सुरक्षा और बीमा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने किराए पर लगभग 33 प्रतिशत की रियायत भी दी है।
यात्रा के दसवें दिन 13 अक्टूबर को सुबह यह विशेष ट्रेन कोटा पहुंचेगी। यहां पर्यटकों को सेवन वंडर्स, गरडिया महादेव, किशोर सागर तालाब, सिटी पार्क, रिवर फ्रंट और अन्य प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। शाम को उन्हें कोटा का ऐतिहासिक दशहरा मेला दिखाया जाएगा। दशहरा मेले में शामिल होने आने वाले पर्यटक न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे बल्कि कोटा की संस्कृति और परंपरा का संदेश भी दूर-दूर तक पहुंचाएंगे।
इस यात्रा की शुरुआत महाराष्ट्र के कोल्हापुर से होगी और यात्री मिरज, सांगली, कराड, सातारा, पुणे, लोणावाला, कर्जत, कल्याण, वसई रोड सहित गुजरात के वापी, सूरत और वडोदरा स्टेशनों से ट्रेन में सवार हो सकेंगे। इससे बड़ी संख्या में महाराष्ट्र और गुजरात के सैलानी पहली बार कोटा के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे।