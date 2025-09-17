IRCTC टूर पैकेज में शामिल हुआ कोटा, ‘भारत गौरव स्पेशल ट्रेन’ देशभर के सैलानियों को दिखाएगी दशहरा मेला, जानें किराया

यात्रा के दसवें दिन 13 अक्टूबर को सुबह यह विशेष ट्रेन कोटा पहुंचेगी। यहां पर्यटकों को सेवन वंडर्स, गरडिया महादेव, किशोर सागर तालाब, सिटी पार्क, रिवर फ्रंट और अन्य प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। शाम को उन्हें कोटा का ऐतिहासिक दशहरा मेला दिखाया जाएगा। दशहरा मेले में शामिल होने आने वाले पर्यटक न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे बल्कि कोटा की संस्कृति और परंपरा का संदेश भी दूर-दूर तक पहुंचाएंगे।