Rajasthan Crime: मारवाड़ के स्मैक किंग ने बना ली कई गर्लफ्रेंड, परेशान पत्नी ने बनाया प्लान, मामला पड़ गया उल्टा

पत्नी ने अपनी सहेली को इस बारे में बता दिया था। बात एएनटीएफ तक पहुंची। बाड़मेर से बेंगलूरु जाने वाली बस, ट्रेन व अन्य साधनों से बुक होने वाले टिकट पर नजर रखनी शुरू की गई। इस बीच एक ट्रेवल्स एजेंसी से जितेन्द्र नाम से 13 नवम्बर को टिकट बुक कराया गया। जिसने टिकट बुक कराया था, वह जितेन्द्र की पत्नी के सम्पर्क में भी था। इससे पुलिस को पुख्ता सुराग मिल गए। पुलिस ने रामजी का गोल के पास निजी बस रुकवाई और सो रहे जितेन्द्र को पकड़ लिया।