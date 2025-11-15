Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan Crime: मारवाड़ के स्मैक किंग ने बना ली कई गर्लफ्रेंड, परेशान पत्नी ने बनाया प्लान, मामला पड़ गया उल्टा

एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई में मारवाड़ के स्मैक किंग को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ आठ एफआइआर दर्ज हैं।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 15, 2025

jodhpur news

आरोपी जितेन्द्र। फोटो- पत्रिका

बाड़मेर/जोधपुर। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने ऑपरेशन 'जिस्मन्ना' के तहत बाड़मेर के रामजी का गोल के पास निजी स्लीपर बस से मारवाड़ के स्मैक किंग को पकड़ लिया। उस पर 25 हजार रुपए का इनाम था। महिला मित्रों से पीछा छुड़वाने के लिए पत्नी पुलिस से बचने के बहाने उसे बेंगलूरु भेज रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

महानिरीक्षक एटीएस विकास कुमार ने बताया कि बाड़मेर में धोरीमन्ना थानान्तर्गत खरड़ गांव निवासी जितेन्द्र मेघवाल को पकड़ा गया है। वह कई मामलों में वांछित है। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाने में दर्ज एफआइआर के मामले में पकड़े न जाने पर उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसके खिलाफ आठ एफआइआर दर्ज हैं।

महिला मित्रों व पत्नी के बीच ऐसे फंसा जाल में

इनाम घोषित होने के बाद वह भूमिगत हो गया था। घर से दूर रहने के चलते महिला मित्रों के सम्पर्क में आ गया था। वह ज्यादा समय महिला मित्रों के साथ बिताने लग गया था। पत्नी को पता लगा तो उसे एक तरकीब सूझी। उसने पुलिस से बचने के लिए पति को बेंगलूरु शिफ्ट होने का सुझाव दिया। ताकि वह पुलिस के साथ महिला मित्रों से भी दूर हो जाएगा।

पत्नी ने अपनी सहेली को इस बारे में बता दिया था। बात एएनटीएफ तक पहुंची। बाड़मेर से बेंगलूरु जाने वाली बस, ट्रेन व अन्य साधनों से बुक होने वाले टिकट पर नजर रखनी शुरू की गई। इस बीच एक ट्रेवल्स एजेंसी से जितेन्द्र नाम से 13 नवम्बर को टिकट बुक कराया गया। जिसने टिकट बुक कराया था, वह जितेन्द्र की पत्नी के सम्पर्क में भी था। इससे पुलिस को पुख्ता सुराग मिल गए। पुलिस ने रामजी का गोल के पास निजी बस रुकवाई और सो रहे जितेन्द्र को पकड़ लिया।

हर माह 20 किलो स्मैक की सप्लाई

पुलिस का कहना है कि आठवीं पास होने के बाद परिजन ने उसे बेंगलूरु भेज दिया था, लेकिन अमीर आदमी बनने के लिए वह गांव लौट आया था, जहां प्रकाश ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया था। स्मैक तस्करी में साझेदार भी बना लिया था। कुछ ही दिन में जितेन्द्र स्मैक का बड़ा सप्लायर बन गया था। वह हर माह 20 किलो स्मैक लाकर सप्लाई करता था। वह मारवाड़ का स्मैक किंग बन गया था।

यह वीडियो भी देखें

पिता-पत्नी कसमें दिलाते, फिर शुरू हो जाता

आरोपी जितेन्द्र कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ा। जमानत पर छूटने के बाद पिता व पत्नी तस्करी छोड़ने की कसमें दिलाते। वह तस्करी छोड़ने को राजी भी हो जाता था, लेकिन फिर से तस्करी में सक्रिय हो जाता था। स्मैक बेचते-बेचते जितेन्द्र भी इसका आदी हो गया था। वह बीमार रहने लग गया था। उसे नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती तक कराया गया था। स्मैक से कमाए बंगले, खेत आदि बेचने पड़ गए थे।

ये भी पढ़ें

Naresh Meena : हार के बाद भावुक नजर आए नरेश मीणा, हाथ से तोड़ डाले मन्नत के धागे, तस्वीर वायरल
बारां
Naresh meena

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Crime: मारवाड़ के स्मैक किंग ने बना ली कई गर्लफ्रेंड, परेशान पत्नी ने बनाया प्लान, मामला पड़ गया उल्टा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के इस नए जिले के लोगों के लिए खुशखबरी, नए वर्ष 2026 में मिलेगी ये बड़ी सौगात

फलोदी जिला
जोधपुर

Bribery Case: जोधपुर में ACB का बड़ा एक्शन, डॉक्टर 3.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Dr-Budh-Raj-Bishnoi
जोधपुर

Jodhpur: प्रॉपर्टी विवाद में चचेरे भाई ने पति-पत्नी पर चढ़ाई SUV और 15-20 फीट तक घसीटा, दंपति लगा रहे थे CCTV कैमरा

जोधपुर

Jodhpur News: जोधपुर में DGGI टीम पर हमला, ट्रक से सरकारी कार को मारी टक्कर, मौके पर पहुंची पुलिस

DGGI team attacked in Jodhpur
जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर काजरी का कमाल, जहां कभी उड़ा करती थी रेत, वहां अब झूम रहे आंवले के बाग, 50 टन उत्पादन

Amla in Jodhpur
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.