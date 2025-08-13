Good News: BSF में 4 हजार नई भर्तियों को मंजूरी, पाक बॉर्डर पर लगाने की योजना

वर्तमान में बीएसएफ के पास 2.18 लाख जवान हैं। नई भर्तियों को विशेष रूप से भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात करने की योजना है। इन नई भर्तियों का उद्देश्य पश्चिमी सीमा पर बढ़ते सुरक्षा खतरों का मुकाबला करना और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकना है। बीएसएफ, जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की प्रथम रक्षा पंक्ति है, अब और सशक्त होकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। इन भर्तियों में विभिन्न पदों जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और अन्य तकनीकी भूमिकाओं को शामिल किया जाएगा।