जोधपुर में 10 नवंबर से शुरू होगी सेना भर्ती रैली, 9 जिलों के अभ्यर्थी लगाएंगे दौड़, जारी हुई गाइडलाइंस

फाइल फोटो-पत्रिका
जोधपुर। जोधपुर में होने वाली सेना भर्ती रैली 2025 की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर-प्रथम) उदयभानु चारण एवं आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस (एआरओ) के डायरेक्टर कर्नल राजीव सिंह ने की। इस दौरान भर्ती रैली के आयोजन से जुड़े कार्यक्रम और व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।
बैठक में बताया गया कि 10 नवम्बर से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आरंभ होगी, जबकि 24 नवम्बर को महिला अभ्यर्थियों के लिए पृथक भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। यह आयोजन शारीरिक शिक्षक महाविद्यालय, एयरफोर्स रोड परिसर में होगा। इस रैली में जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जालोर, सिरोही, बालोतरा, नागौर, अजमेर और जोधपुर जिले के लगभग 8,000 पुरुष और 219 महिला अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है। फरवरी 2025 में अधिसूचना जारी हो चुकी है तथा सभी अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से एडमिट कार्ड भेज दिए गए हैं।
डायरेक्टर एआरओ कर्नल राजीव सिंह ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में केवल वर्ष 2025 के प्रवेश पत्र का ही प्रिंट आउट मान्य होगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से अनुरोध किया कि वे अधिसूचना में बताए गए सभी आवश्यक एवं वैध दस्तावेज साथ लेकर ही भर्ती स्थल पर उपस्थित हों। अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयभानु चारण ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि भर्ती स्थल पर सुरक्षा, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था समय पर सुनिश्चित की जाए।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग