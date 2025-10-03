जोधपुर में 10 नवंबर से शुरू होगी सेना भर्ती रैली, 9 जिलों के अभ्यर्थी लगाएंगे दौड़, जारी हुई गाइडलाइंस

बैठक में बताया गया कि 10 नवम्बर से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आरंभ होगी, जबकि 24 नवम्बर को महिला अभ्यर्थियों के लिए पृथक भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। यह आयोजन शारीरिक शिक्षक महाविद्यालय, एयरफोर्स रोड परिसर में होगा। इस रैली में जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जालोर, सिरोही, बालोतरा, नागौर, अजमेर और जोधपुर जिले के लगभग 8,000 पुरुष और 219 महिला अभ्यर्थियों के भाग लेने की संभावना है। फरवरी 2025 में अधिसूचना जारी हो चुकी है तथा सभी अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से एडमिट कार्ड भेज दिए गए हैं।