Mandi Bhav: कृषि उपज मंडी में नए मूंग की आवक, 9011 रुपए क्विंटल बिका, व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर बोली लगाई

राजस्थान की बिलाड़ा कृषि उपज मंडी में रविवार को खरीफ की फसल नया मूंग पहुंचते ही चहल-पहल लौट आई। व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर बोली लगाई। परंपरा अनुसार नए मूंग की पूजा-अर्चना कर मंगलेश चढ़ाया गया। बाद में खुली बोली में नया मूंग 6500 रुपए से शुरू होकर 9011 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका।
इस मौके पर व्यापारियों बाबूलाल तिलायचा, सुरेंद्र सिंह राठौड़, चेतन पटेल, राकेश मेहता, रतन तातेड, माधुराम सागर, रामचन्द्र कुमावत, धर्माराम जाजावत, बाबूलाल मोटावत सहित कई जने उपस्थित रहे। मंडी में खारिया मीठापुर, उदलियावास, कालाऊना, झाक, बोरुंदा, मेड़ता, जैतारण, रायपुर, सोजत सहित विभिन्न गांवों से किसान उपज लेकर पहुंचे। किसानों की बड़ी संख्या में आमद से मंडी परिसर में दिनभर चहल-पहल बनी रही।
इस बार लगातार बारिश से मूंग की क्वालिटी पर असर पड़ा है। व्यापारी महेंद्रसिंह ने बताया कि बुवाई अच्छी रही थी, लेकिन अतिवृष्टि से काफी खराबा हुआ। फिलहाल मूंग की आवक धीरे-धीरे बढ़ रही है। व्यापारी चेतन कुमार पटेल ने बताया कि नया मूंग आने से व्यापारियों में उत्साह है और खरीफ की जिन्सों की आवक बढ़ने से कारोबार रफ्तार पकड़ेगा।