Mandi Bhav: कृषि उपज मंडी में नए मूंग की आवक, 9011 रुपए क्विंटल बिका, व्यापारियों ने बढ़-चढ़कर बोली लगाई

इस मौके पर व्यापारियों बाबूलाल तिलायचा, सुरेंद्र सिंह राठौड़, चेतन पटेल, राकेश मेहता, रतन तातेड, माधुराम सागर, रामचन्द्र कुमावत, धर्माराम जाजावत, बाबूलाल मोटावत सहित कई जने उपस्थित रहे। मंडी में खारिया मीठापुर, उदलियावास, कालाऊना, झाक, बोरुंदा, मेड़ता, जैतारण, रायपुर, सोजत सहित विभिन्न गांवों से किसान उपज लेकर पहुंचे। किसानों की बड़ी संख्या में आमद से मंडी परिसर में दिनभर चहल-पहल बनी रही।