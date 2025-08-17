‘वोट चोरी’ मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल के निशाने पर भजनलाल शर्मा, SI भर्ती पर दी जयपुर घेराव की चेतावनी

आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों के चलते ही वे राजस्थान से कट जाएंगे। जोजरी बचाओ आंदोलन के तहत बालोतरा जिले के डोली में चल रहे धरने में शामिल होंने से पहले सर्किट हाउस जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान यह बात कही।
उन्होंने दोहराया कि जब तक सीएम के आसपास व्हाइट हाउस जैसे 5-7 लोग रहेंगे, तो वे उन्हें ले डूबेंगे। वोट चोरी के कथित मामले में एक सवाल के जवाब में बेनीवाल ने कहा कि हलफनामा तो सीएम का भी जांचने की जरूरत है। उन्होंने चुनाव में अलग-अलग हलफनामे दिए हैं। जाति के कॉलम में शर्मा लिखा है, ब्राह्मण नहीं लिखा है, हम सारे हलफनामे निकलवा रहे हैं।
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर बेनीवाल ने कहा कि हम भी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। एसओजी ने कोर्ट में अपनी बात दोहराई है, अगर भर्ती रद्द नहीं हुई, तो राजस्थान के एक लाख युवा इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ राजधानी जयपुर घेरेंगे।
बेनीवाल ने कहा कि जोजरी नदी के प्रदूषण का स्थाई समाधान करवाएंगे। गजेन्द्र सिंह शेखावत पहले भी बयान देते रहे हैं, देखते हैं रिवर फ्रंट जैसे काम धरातल पर कब आएंगे। आरएलपी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है।