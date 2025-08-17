‘वोट चोरी’ मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल के निशाने पर भजनलाल शर्मा, SI भर्ती पर दी जयपुर घेराव की चेतावनी

उन्होंने दोहराया कि जब तक सीएम के आसपास व्हाइट हाउस जैसे 5-7 लोग रहेंगे, तो वे उन्हें ले डूबेंगे। वोट चोरी के कथित मामले में एक सवाल के जवाब में बेनीवाल ने कहा कि हलफनामा तो सीएम का भी जांचने की जरूरत है। उन्होंने चुनाव में अलग-अलग हलफनामे दिए हैं। जाति के कॉलम में शर्मा लिखा है, ब्राह्मण नहीं लिखा है, हम सारे हलफनामे निकलवा रहे हैं।