Jodhpur News: ‘कलर्स ऑफ राजस्थान’ के छाए रंग, सिंधी कढ़ाईकारी व चांदीकारी कला ने लुभाया

उद्घाटन के बाद अतिथियों ने ‘पैट्रन्स एंड फ्रेंड्स लंचन’ में भाग लिया, जो कलाकारों, संरक्षकों और सहयोगियों के बीच संवाद और विचारों के आदान-प्रदान का अवसर बना। इसी कड़ी में दासपा हाउस में ऋचा आर्या का वस्त्र-आधारित इंस्टॉलेशन मुय रहा, जिसे उन्होंने संग वेलफेयर सोसाइटी के सिंधी कढ़ाईकारों के साथ मिलकर तैयार किया। वहीं जेंजुम गादी की शिल्पकृति प्रस्तुत की गई, जिसमें उनकी व्यक्तिगत स्मृतियों को रोहित कुमार (पहली पीढ़ी के नेपाली शिल्पकार) की चांदीकारी कला के साथ संयोजित किया गया।