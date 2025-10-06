पत्रिका पैट्रन में आर्ट्स वीक, शिल्प, समुदाय व पारिस्थितिकी कल्पना का मेल

सुबह की शुरुआत ‘छोटे जीव, बड़ी कल्पनाएं’ कार्यशाला से हुई, जिसका संचालन अंकिता परिहार, छवि गोलिया और शुभम गहलोत ने किया। इसमें प्रतिभागियों को प्रेरित किया कि वे अपने स्वयं के कीट प्रजाति का आविष्कार करें। बुनकर चेनाराम मुंडेल के साथ दरी निर्माण कार्यशाला आयोजित हुई। उन्होंने राजस्थान की प्राचीन बुनाई परंपरा के बारे में बताया। शाम को कई समानांतर गतिविधियां आयोजित हुई।