Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

पत्रिका पैट्रन में आर्ट्स वीक, शिल्प, समुदाय व पारिस्थितिकी कल्पना का मेल

राजस्थान पत्रिका अपने स्थापन काल से कला और कलाकारों के संरक्षण में अग्रणी रहा है। पाटी के साथ अब पत्रिका कला और कलाकारों के संरक्षण के अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 06, 2025

Jodhpur Arts Week

छोटे जीव बड़ी कल्पनाएं कार्यशाला में अपने बनाए जीव की कलाकृतियां दिखाते हुए। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। पत्रिका पैट्रन में पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पाटी) की ओर से प्रस्तुत जोधपुर आर्ट्स वीक के पांचवें दिन का आयोजन शिल्प, पारिस्थितिकी, कल्पना और सामूहिक कला-निर्माण का उत्सव बनकर नीले शहर में जीवंत हुआ।

सुबह की शुरुआत ‘छोटे जीव, बड़ी कल्पनाएं’ कार्यशाला से हुई, जिसका संचालन अंकिता परिहार, छवि गोलिया और शुभम गहलोत ने किया। इसमें प्रतिभागियों को प्रेरित किया कि वे अपने स्वयं के कीट प्रजाति का आविष्कार करें। बुनकर चेनाराम मुंडेल के साथ दरी निर्माण कार्यशाला आयोजित हुई। उन्होंने राजस्थान की प्राचीन बुनाई परंपरा के बारे में बताया। शाम को कई समानांतर गतिविधियां आयोजित हुई।

मंडोर में एक्सप्लोरिंग स्कल्प्चर कार्यशाला में प्रतिभागियों ने कलाकार गैस्पार्ड कॉम्ब्स की कलाकृतियों से प्रेरणा लेकर पेपियर-मैशे से पत्थर जैसी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई। इसी दौरान ब्लूप्रिंट्स फोटो वॉक का संचालन अभ्युदय सिंह पंवार और अंकित बिश्नोई ने प्रतिभागियों को जोधपुर की नीली गलियों को नए और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से दर्ज करने का अवसर दिया।

कला का संरक्षण

राजस्थान पत्रिका अपने स्थापन काल से कला और कलाकारों के संरक्षण में अग्रणी रहा है। पाटी के साथ अब पत्रिका कला और कलाकारों के संरक्षण के अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।

ये भी पढ़ें

Dussehra 2025: राजस्थान में यहां है रावण का ससुराल, जहां शादी भी हुई और मंदिर भी बना, जानें शोक की परंपरा
जोधपुर
Ravan Ka Sasural

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 06:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / पत्रिका पैट्रन में आर्ट्स वीक, शिल्प, समुदाय व पारिस्थितिकी कल्पना का मेल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur News: ‘कलर्स ऑफ राजस्थान’ के छाए रंग, सिंधी कढ़ाईकारी व चांदीकारी कला ने लुभाया

Jodhpur Arts Week
जोधपुर

पत्रिका पैट्रन में आर्ट्स वीक : ‘ऊंट एक की-स्टोन स्पीशीज और जीवित धरोहर का प्रतीक’

Jodhpur Arts Week
जोधपुर

Rajasthan: कॉर्पोरेट स्टाइल में ड्रग्स नेटवर्क चलाता था तस्कर, गिरोह में ऑपरेशन चीफ, खुद सेल्स-मार्केटिंग हेड

drug smuggler arrested
जोधपुर

Rajasthan Murder: रात में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, फिर हुआ खूनी खेल, हो गई 1 की मौत

Murder in Jodhpur
जोधपुर

SMS हॉस्पिटल अग्निकांड पर शेखावत बोले, भविष्य में ऐसा न हो, इस दिशा में काम करेंगे

SMS Hospital Fire
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.