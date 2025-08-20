जोधपुर में मासूम छात्र की मौत पर बोले गहलोत, CM रास्ता बदलकर निकल गए, संवेदनशीलता नहीं दिखाई

आपको बता दें कि 15 अगस्त के दिन रातानाडा थानांतर्गत रेजिडेंसी रोड चौराहे के पास तेज रफ्तार व लापरवाही से आए अज्ञात ट्रक की चपेट से बाइक सवार एक नाबालिग छात्र की मौत और तीन अन्य छात्र घायल हो गए थे। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग गया। ट्रक ने लोकेन्द्रसिंह को कुचल दिया था। उसका सिर फट गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। एक अन्य का पांव फ्रैक्चर हो गया। तीसरा छात्र भी गंभीर घायल हुआ था। चौथा छात्र भी सदमे में आ गया था। तीनों घायल छात्रों को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।