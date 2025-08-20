जोधपुर में मासूम छात्र की मौत पर बोले गहलोत, CM रास्ता बदलकर निकल गए, संवेदनशीलता नहीं दिखाई

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 15 अगस्त को हुए दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले छात्र लोकेन्द्रसिंह (12) पुत्र विजय सिंह के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद गहलोत सीधे मधुरादास माथुर अस्पताल पहुंचे, जहां हादसे में घायल बच्चों से मुलाकात की।
इससे पहले एयरपोर्ट पर गहलोत ने मीडिया से बातचीत में भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने आए थे। उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से निकले एक स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत हो जाती है और वे रास्ता बदलकर निकल जाते हैं।
उन्होंने कहा कि पता नहीं मुख्यंत्री के कौन सलाहकार होंगे, जिन्होंने कहा कि आप रास्ता बदलकर निकल जाओ। अगर मुख्यमंत्री को सलाह देने वाले ठीक ढंग के होते तो वे मृतक बच्चे के परिजनों से मुलाकात करते, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर ऐसे वक्त में संवेदनशीलता दिखा देते और बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर लेते तो जनता का आधा गुस्सा तो उसी वक्त खत्म हो जाता। सीएम ने इस मौके पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई।
गहलोत ने जोधपुर पुलिस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर तीन-चार बच्चे बाइक पर थे, पुलिस को उन्हें रोकना चाहिए था। अगर पुलिस अपना काम करती तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। बता दें कि समारोह के दौरान पानी और छांव की पूरी व्यवस्था नहीं होने से करीब 20 स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। इस पर गहलोत ने कहा कि यह सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। मुझे लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई होगा, लेकिन एक्शन लेना चाहिए था, ताकि सबक मिले।
वोट चोरी पर गहलोत ने कहा कि अब यह मुद्दा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यह चाहते हैं एक बार सभी मतदाताओं की जांच होनी चाहिए। वहीं ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बननी चाहिए, जिससे सभी वोटरों की पहचान हो सके और वोट चोरी को रोका जा सके, लेकिन इस मुद्दे पर चुनाव आयोग का व्यवहार अच्छा नहीं है।
आपको बता दें कि 15 अगस्त के दिन रातानाडा थानांतर्गत रेजिडेंसी रोड चौराहे के पास तेज रफ्तार व लापरवाही से आए अज्ञात ट्रक की चपेट से बाइक सवार एक नाबालिग छात्र की मौत और तीन अन्य छात्र घायल हो गए थे। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भाग गया। ट्रक ने लोकेन्द्रसिंह को कुचल दिया था। उसका सिर फट गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। एक अन्य का पांव फ्रैक्चर हो गया। तीसरा छात्र भी गंभीर घायल हुआ था। चौथा छात्र भी सदमे में आ गया था। तीनों घायल छात्रों को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।