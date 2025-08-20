8 साल की बच्ची के चेहरे के ऊपर से गुजरा पिकअप का टायर, पिता बोले- जिद्द करके मंगवाया था झूला, अब कौन झूलेगा?

पुलिस के अनुसार, हादसा पाली शहर के औद्योगिक नगर थाना एरिया के राजेंद्र नगर राधा कृष्ण मंदिर के पास हुआ। डॉक्टर ने आशंका जताई कि गाड़ी का पहिया बच्ची के चेहरे के ऊपर से निकला था। जिससे उसका चेहरा और सिर बुरी तरह कुचल गया। पुलिस ने पिकअप ड्राइवर को पकड़ लिया है और गाड़ी भी जब्त कर ली है।