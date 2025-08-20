8 साल की बच्ची के चेहरे के ऊपर से गुजरा पिकअप का टायर, पिता बोले- जिद्द करके मंगवाया था झूला, अब कौन झूलेगा?

पाली में बुधवार सुबह तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में सुल्तान स्कूल के पास रहने वाले हार्डवेयर बिजनेसमैन हेमराज चारण (38) की छोटी बेटी हर्षिता की मौत हो गई। वहीं, बड़ी बेटी वैष्णवी (12) और बाबूलाल जांगिड़ (62) घायल हो गए। दोनों घायलों का पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।
बेटी की मौत की खबर सुनते ही बिजनेसमैन का रो–रोकर बुरा हाल हो गया। मेरी हर्षिता को बुलाओ, उसने जिद्द करके झूला मंगवाया था। अब झूला कौन झूलेगा। इतना कहते ही 8 साल की बेटी के पिता फूट-फूट कर रोने लगे।
स्कूल घर से डेढ़ किलोमीटर दूर है। रोजाना इनके पिता ही स्कूल छोड़ने जाते थे, लेकिन बुधवार को पिता ने पड़ोसी के साथ भेज दिया था। जिसमें बुजुर्ग कारपेंटर घायल हो गए। जबकि हेमराज चारण हार्डवेयर व्यापारी है।
बताया जा रहा है कि बाबूलाल जांगिड़ से हेमराज चारण ने कहा कि वे जा रहे हैं तो उनकी दोनों बेटियों को भी स्कूल छोड़ दे। इस पर बाबूलाल ने बाइक पर दोनों मासूम बच्चियों को बैठाया और अपने साथ ले गए, लेकिन बीच रास्ते में यह हादसा हो गया।
पुलिस के अनुसार, हादसा पाली शहर के औद्योगिक नगर थाना एरिया के राजेंद्र नगर राधा कृष्ण मंदिर के पास हुआ। डॉक्टर ने आशंका जताई कि गाड़ी का पहिया बच्ची के चेहरे के ऊपर से निकला था। जिससे उसका चेहरा और सिर बुरी तरह कुचल गया। पुलिस ने पिकअप ड्राइवर को पकड़ लिया है और गाड़ी भी जब्त कर ली है।