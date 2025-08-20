Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

हनीट्रैप: सोशल मीडिया पर दोस्ती कर युवती ने किया ब्लैकमेल, झूठे मुकदमे में फंसाने की दी धमकी

सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती कर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। इस युवक ने आरोपी युवती से परेशान होकर मंगलवार को पूगल थाने में मामला दर्ज करावाया है।

बीकानेर

kamlesh sharma

Aug 20, 2025

सांकेतिक तस्वीर

बीकानेर। सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती कर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। इस युवक ने आरोपी युवती से परेशान होकर मंगलवार को पूगल थाने में मामला दर्ज करावाया है।

सीमा गृह रक्षा दल में होमगार्ड के पद पर कार्यरत युवक ने रिपोर्ट में बताया कि तीन साल पहले मध्यप्रदेश के इटारसी निवासी रिचा नामक युवती ने इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजी। जिसे एक्सेप्ट करने के बाद युवती ने उससे चेटिंग शुरू कर दी। इसके बाद बहाने बनाकर युवक से रुपए ऐंठने शुरू कर दिए। उसने रुपए अलग-अलग बैंक खातों में डलवाए है।

ड्यूटी के दौरान करने लगी परेशान

युवक ने पुलिस को बताया कि युवती उसे ड्यूटी पर होने के दौरान चेटिंग के लिए परेशान करने लगी। परेशान होकर उसने सोशल मीडिया आइडी ब्लॉक कर दी तो युवती ने कार्यस्थल व अन्य सोर्स के माध्यम से उसे धमकाना शुरू कर दिया। युवती ने सैन्य आवासों के अवैध रूप से फोटो भी खींच रखे है। जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही है। साथ ही सुरक्षा संबंधी जानकारी नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की बार-बार धमकी दे रही है।

20 Aug 2025 02:44 pm

