हनीट्रैप: सोशल मीडिया पर दोस्ती कर युवती ने किया ब्लैकमेल, झूठे मुकदमे में फंसाने की दी धमकी

युवक ने पुलिस को बताया कि युवती उसे ड्यूटी पर होने के दौरान चेटिंग के लिए परेशान करने लगी। परेशान होकर उसने सोशल मीडिया आइडी ब्लॉक कर दी तो युवती ने कार्यस्थल व अन्य सोर्स के माध्यम से उसे धमकाना शुरू कर दिया। युवती ने सैन्य आवासों के अवैध रूप से फोटो भी खींच रखे है। जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही है। साथ ही सुरक्षा संबंधी जानकारी नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की बार-बार धमकी दे रही है।