Rajasthan: राजस्थान में इंटरव्यू से गुर्गों की भर्ती करता था कुख्यात बदमाश, मारपीट के लेता था टेंडर, अब गिरफ्तार

इंटरव्यू लेकर बदमाशों को गिरोह में शामिल करता था और फिर भूखण्डों पर कब्जे, फाइनेंस कम्पनी के लिए वाहन सीज करन व मारपीट के टेण्डर लेता था। पुलिस महानिरीक्षक एसटीएस-एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि बाड़मेर जिले में चौहटन थानान्तर्गत दूधवा खुर्द निवासी अजयसिंह उर्फ अर्जुन सिंह को पकड़ा गया है। उसके खिलाफ बाड़मेर, जालोर व पाली में कई मामले दर्ज हैं और वह लम्बे समय से फरार था।