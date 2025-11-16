Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

जोधपुर में फिर बड़ा हादसा, उल्टी दिशा से आ रहे ट्रेलर और टैंपो में भिड़ंत, तीन की मौत, आठ घायल, गुजरात से रामदेवरा आ रहे थे श्रद्धालु

Big Accident In Rajasthan: पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना बालेर थाना इलाके में एनएच-125 पर हुई।

जोधपुर

image

Jayant Sharma

Nov 16, 2025

हादसे की प्रतीकात्मक तस्वीर

Big Accident In Rajasthan: राजस्थान के जोधपुर जिले में एक और बड़ा हादसा हुआ है। पिछले दिनों बस में आग लगने से जलकर 14 चौदह लोगों की मौत हो गई थी और अब रविवार तड़के एक बड़े हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में आठ से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और इनमें से आधा दर्जन के करीब तो गंभीर घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना बालेसर थाना इलाके में एनएच-125 पर हुई।

पुलिस ने बताया कि एक टैंपू में एक दर्जन से भी ज्यादा लोग सवार थे। तमाम लोग गुजरात के रहने वाले थे और रामदेवरा में बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। लेकिन खारी बेरी इलाके के नजदीक उल्टी दिशा से आ रहे एक ट्रेलर ने टैंपो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि टैंपो के परखच्चे उड़ गए। आगे की ओर बैठी सवारियों में से तीन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आठ लोग और घायल हो गए। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई।

बालेसर पुलिस और स्थनीय लोगों ने घायलों को बालेसर सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। उधर हाइवे से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। हाइवे पर हुए इस हादसे के बाद जाम के हालत बन गए। उल्लेखनीय है कि इन दिनों प्रदेश में कई बड़े सड़क हादसे हो रहे हैं। जिनमें जयपुर में हुआ डंपर हादसा और जोधपुर में एसी बस में आग लगने वाला हादसा बेहद ही दर्दनाक थे। दोनों में तीस लोगों की मौत हो चुकी है ।

Updated on:

16 Nov 2025 07:52 am

Published on:

16 Nov 2025 07:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में फिर बड़ा हादसा, उल्टी दिशा से आ रहे ट्रेलर और टैंपो में भिड़ंत, तीन की मौत, आठ घायल, गुजरात से रामदेवरा आ रहे थे श्रद्धालु

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

