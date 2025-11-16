जोधपुर में फिर बड़ा हादसा, उल्टी दिशा से आ रहे ट्रेलर और टैंपो में भिड़ंत, तीन की मौत, आठ घायल, गुजरात से रामदेवरा आ रहे थे श्रद्धालु

Big Accident In Rajasthan: राजस्थान के जोधपुर जिले में एक और बड़ा हादसा हुआ है। पिछले दिनों बस में आग लगने से जलकर 14 चौदह लोगों की मौत हो गई थी और अब रविवार तड़के एक बड़े हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में आठ से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और इनमें से आधा दर्जन के करीब तो गंभीर घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना बालेसर थाना इलाके में एनएच-125 पर हुई।