Jodhpur Hit and Run: बाइक चालक की जान लेकर कार भगा ले गया चालक, गुस्साए परिजनों ने नागौर हाईवे पर शव रखकर रास्ता रोका

हादसे से गुस्साए ग्रामीण व परिजन शव के साथ धरना देकर बैठ गए। एकबारगी हाइवे पर रास्ता भी रोक दिया। समझाइश के बाद परिजन राजी हुए।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 01, 2025

Jodhpur Hit and Run

शव रखकर प्रदर्शन करते परिजन और ग्रामीण। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। करवड़ थानान्तर्गत नागौर हाईवे पर टूंट की बाड़ी क्षेत्र में ओसियां फांटा ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार व लापरवाही से आई कार की चपेट से बाइक सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। चालक कार को भगा ले गया। गुस्साए परिजन व ग्रामीणों ने हाईवे पर शव रखकर रास्ता रोका और चालक को पकड़ने व मुआवजे की मांग की।

कार ने बाइक को चपेट में लिया

उप निरीक्षक महेन्द्रसिंह ने बताया कि देसूरिया खारोलान गांव निवासी शंकरलाल 49 पुत्र गोबरराम मंगलवार शाम बाइक पर गांव की तरफ जा रहा था। ओसियां फांटा ओवरब्रिज से नागौर की तरफ नीचे उतरते ही तेज रफ्तार व लापरवाही से आई कार ने बाइक को चपेट में ले लिया। इससे वो नीचे गिर गए और कार ने उसे कुचल दिया। इससे मौके पर ही शंकरलाल की मृत्यु हो गई। रूकने की बजाय चालक कार को भगा ले गया।

उधर, हादसे का पता लगने पर आस-पास के ग्रामीण दुर्घटनास्थल पहुंचे। पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजन को सूचना दी। हादसे से गुस्साए ग्रामीण व परिजन शव के साथ धरना देकर बैठ गए। एकबारगी हाइवे पर रास्ता भी रोक दिया। समझाइश के बाद परिजन राजी हुए। तब शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी भेजा।

शव गांव ले जाने के दौरान भी प्रदर्शन, हाईवे रोका

पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया। शव गांव ले जाने के दौरान ग्रामीण एक बार फिर हादसा स्थल जमा हो गए्। शव रखकर धरना दे दिया। हाईवे पर यातायात भी रोक दिया गया। ग्रामीणों ने कार व चालक को पकड़ने और परिजन को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। एसडीएम, तहसीलदार व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। समझाइश कर हाइवे खुलवाया। तत्पश्चात कार व चालक को पकड़ने व उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। तब परिजन शव लेकर गांव रवान हुए।

01 Oct 2025 08:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Hit and Run: बाइक चालक की जान लेकर कार भगा ले गया चालक, गुस्साए परिजनों ने नागौर हाईवे पर शव रखकर रास्ता रोका

