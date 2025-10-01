Jodhpur Hit and Run: बाइक चालक की जान लेकर कार भगा ले गया चालक, गुस्साए परिजनों ने नागौर हाईवे पर शव रखकर रास्ता रोका

पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया। शव गांव ले जाने के दौरान ग्रामीण एक बार फिर हादसा स्थल जमा हो गए्। शव रखकर धरना दे दिया। हाईवे पर यातायात भी रोक दिया गया। ग्रामीणों ने कार व चालक को पकड़ने और परिजन को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। एसडीएम, तहसीलदार व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। समझाइश कर हाइवे खुलवाया। तत्पश्चात कार व चालक को पकड़ने व उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। तब परिजन शव लेकर गांव रवान हुए।