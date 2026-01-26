26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

राजस्थान से गुजरने वाली 3 ट्रेनों का बदला रूट, अहमदाबाद रूट पर ब्लॉक के चलते कल रेल यातायात रहेगा प्रभावित

Indian Railways: पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर अहमदाबाद-वीरमगाम रेलखंड में 27 जनवरी को प्रस्तावित ब्लॉक के कारण जोधपुर मंडल की तीन ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

Jan 26, 2026

train

ट्रेन। पत्रिका फाइल फोटो

जोधपुर। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर अहमदाबाद-वीरमगाम रेलखंड में 27 जनवरी को प्रस्तावित ब्लॉक के कारण जोधपुर मंडल की तीन ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

साबरमती ए केबिन व साबरमती जंक्शन के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम प्रारंभ करने के कार्य के चलते जोधपुर-दादर एक्सप्रेस, भगत की कोठी-पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस और यशवंतपुर-बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा।

ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम शुरू करने के लिए लिया ब्लॉक

जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि अहमदाबाद-वीरमगाम रेलखंड पर ब्लॉक लिया जा रहा है। यह ब्लॉक साबरमती ए केबिन और साबरमती जंक्शन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम शुरू करने के लिए लिया गया है। ऐसे में 27 जनवरी को रेल यातायात प्रभावित रहेगा।

इन ट्रेनों का बदला रूट

1. गाड़ी संख्या 14807 जोधपुर-दादर एक्सप्रेस 27 जनवरी को परिवर्तित मार्ग वाया खोडियार-चांदलोडिया-साबरमती ए केबिन-अहमदाबाद संचालित होगी।

2. गाड़ी संख्या 14805 यशवंतपुर-बाड़मेर एक्सप्रेस 26 जनवरी को यशवंतपुर से प्रस्थान करेगी। वह परिवर्तित मार्ग वाया अहमदाबाद-साबरमती ए केबिन-चांदलोडिया-खोडियार चलेगी।

3. गाड़ी संख्या 11089 भगत की कोठी-पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस 27 जनवरी को परिवर्तित मार्ग वाया खोडियार-चांदलोडिया-साबरमती ए केबिन के रास्ते संचालित होगी।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी :https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan Electricity Update: राजस्थान में बिजली उत्पादन होगा महंगा, जानें वजह
जयपुर
thermal power plants

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 08:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / राजस्थान से गुजरने वाली 3 ट्रेनों का बदला रूट, अहमदाबाद रूट पर ब्लॉक के चलते कल रेल यातायात रहेगा प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

2000 में जर्दा, 3500 में बीड़ी का बंडल, बलात्कार के आरोपी ने अधीक्षक-जेलर पर लगाए आरोप, सेंट्रल जेल में सनसनी

Jodhpur Central Jail, recovery in Jodhpur Central Jail, illegal recovery in Jodhpur Central Jail, Jodhpur News, Rajasthan News, जोधपुर सेंट्रल जेल, जोधपुर सेंट्रल जेल में वसूली, जोधपुर सेंट्रल जेल में अवैध वसूली, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी, राहत देने वाला यह सिस्टम होगा लागू

जोधपुर

Jodhpur Crime: पत्नी की दूसरी शादी से बौखलाया पति, सरेआम साले की काट दी नाक, इलाके में मची सनसनी

Nose cut, nose cut in Jodhpur, brother-in-law nose cut, Jodhpur crime news, Rajasthan crime news, नाक काटी, जोधपुर में नाक काटी, साले की नाक काटी, जोधपुर क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज
जोधपुर

लग्जरी कार में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था रेप का आरोपी, कमरे में पहुंच गई पुलिस, जानें फिर क्या हुआ

rape accused, rape accused arrested, rape accused arrested in Jodhpur, Jodhpur crime news, रेप का आरोपी, रेप का आरोपी गिरफ्तार, जोधपुर में रेप का आरोपी गिरफ्तार, जोधपुर क्राइम न्यूज
जोधपुर

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर भी पाकिस्तान को नहीं भेजी जाएगी मिठाई, BSF को स्पष्ट निर्देश जारी

Republic Day, Republic Day 2026, sweets to Pakistan, Republic Day Special News, Jodhpur News, Rajasthan News, BSF, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस २०२६, पाकिस्तान को मिठाई, गणतंत्र दिवस स्पेशल न्यूज, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, बीएसएफ
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.