राजस्थान से गुजरने वाली 3 ट्रेनों का बदला रूट, अहमदाबाद रूट पर ब्लॉक के चलते कल रेल यातायात रहेगा प्रभावित

जोधपुर। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर अहमदाबाद-वीरमगाम रेलखंड में 27 जनवरी को प्रस्तावित ब्लॉक के कारण जोधपुर मंडल की तीन ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
साबरमती ए केबिन व साबरमती जंक्शन के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम प्रारंभ करने के कार्य के चलते जोधपुर-दादर एक्सप्रेस, भगत की कोठी-पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस और यशवंतपुर-बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा।
जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि अहमदाबाद-वीरमगाम रेलखंड पर ब्लॉक लिया जा रहा है। यह ब्लॉक साबरमती ए केबिन और साबरमती जंक्शन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम शुरू करने के लिए लिया गया है। ऐसे में 27 जनवरी को रेल यातायात प्रभावित रहेगा।
1. गाड़ी संख्या 14807 जोधपुर-दादर एक्सप्रेस 27 जनवरी को परिवर्तित मार्ग वाया खोडियार-चांदलोडिया-साबरमती ए केबिन-अहमदाबाद संचालित होगी।
2. गाड़ी संख्या 14805 यशवंतपुर-बाड़मेर एक्सप्रेस 26 जनवरी को यशवंतपुर से प्रस्थान करेगी। वह परिवर्तित मार्ग वाया अहमदाबाद-साबरमती ए केबिन-चांदलोडिया-खोडियार चलेगी।
3. गाड़ी संख्या 11089 भगत की कोठी-पुणे साप्ताहिक एक्सप्रेस 27 जनवरी को परिवर्तित मार्ग वाया खोडियार-चांदलोडिया-साबरमती ए केबिन के रास्ते संचालित होगी।
