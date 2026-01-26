राजस्थान से गुजरने वाली 3 ट्रेनों का बदला रूट, अहमदाबाद रूट पर ब्लॉक के चलते कल रेल यातायात रहेगा प्रभावित

जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि अहमदाबाद-वीरमगाम रेलखंड पर ब्लॉक लिया जा रहा है। यह ब्लॉक साबरमती ए केबिन और साबरमती जंक्शन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम शुरू करने के लिए लिया गया है। ऐसे में 27 जनवरी को रेल यातायात प्रभावित रहेगा।