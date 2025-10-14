Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

दिवाली से पहले लुट गए सर्राफा व्यापारी, बुलियन डीलर 6 करोड़ नकद, 3 KG सोना और 100 किलो चांदी लेकर फरार

बीकानेर निवासी शब्बीर अली घोड़ों का चौक भिश्तियों की बस्ती में कादरी बुलियन एंड गोल्ड टेस्टिंग नाम से दुकान चलाता था। वह सोना-चांदी खरीद कर लाता और सर्राफा व्यापारियों को बेचता था।

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 14, 2025

robbery from gold-silver traders

सदर बाजार पुलिस थाने के बाहर जमा सर्राफा व्यवसायी। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। घोड़ों का चौक में बुलियन का काम करने वाला एक व्यवसायी करीब एक दर्जन सर्राफा व्यवसायियों को करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो गया। बुलियन डीलर करीब 6 करोड़ रुपए कैश, करीब 3 किलो सोना और 100 किलो से अधिक चांदी लेकर फरार हुआ है। ठगी के शिकार सर्राफा व्यापारी धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। इसमें से कइयों ने ग्राहकों से पैसा ले रखा था, जो धनतेरस के लिए सोने की खरीद का था।

अनुमान के मुताबिक 100 से अधिक ग्राहकों ने धनतेरस के दिन आभूषण की बुकिंग करा रखी थी। ज्वैलर्स अब परेशान हैं कि वे ग्राहकों को क्या मुंह दिखाएंगे। इस मामले में शहर विधायक अतुल भंसाली ने भी पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा है। देर रात तक सदर बाजार पुलिस थाने ने एफआइआर दर्ज कर ली। रात तक सर्राफा व्यवसायी थाने पर जुटे रहे।

बीकानेर का था, 6 साल में भरोसा जीत लिया

बीकानेर निवासी शब्बीर अली घोड़ों का चौक भिश्तियों की बस्ती में कादरी बुलियन एंड गोल्ड टेस्टिंग नाम से दुकान चलाता था। वह सोना-चांदी खरीद कर लाता और सर्राफा व्यापारियों को बेचता था। उसने 6 साल में व्यापारियों को दिल जीत लिया। इसलिए व्यापारी उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे।

आरोपी के साथ उसका भाई भी काम करता था। सोमवार सुबह से आरोपी नहीं दिखा। उसकी दुकान पर ताला लगा हुआ था। संभवत: दो तीन दिन से दुकान भी बंद है। कई व्यापारियों को शब्बीर अली सोमवार को सोना सप्लाई करने वाला था, लेकिन दोपहर तक नहीं आया तो राज खुला।

अभी तक 9 ज्वैलर्स सामने आए

सर्राफा व्यवसायी- ठगी
1. मनीष शर्मा, आरके ज्वैलर्स- 4.30 करोड रुपए
2. अशोक, जगदंबा गोल्ड टेस्टिंग- 550 ग्राम सोना, 10 किलो चांदी
3. हीरालाल, लक्ष्मण गोल्ड टेस्टिंग- 25 लाख रुपए
4. शिवकुमार, शिवम ज्वैलर्स- 700 ग्राम सोना
5. मोहित सोनी, आर ज्वैलर्स- 9 लाख 35 हजार
6. भूपति सिंह, सीके ज्वैलर्स- 70 किलो चांदी
7. मोहम्मद साजिद खिलजी- 1.10 करोड़ (कैश, सोना, चांदी)
8. कैलाश जैन, कैलाश ज्वैलर्स- 80 लाख रुपए
9. सालेवर बंगाली- 30 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना
(ज्वैलर्स से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार)

यह वीडियो भी देखें

घर में केवल महिलाएं मिली, पुरुष गायब

ज्वैलर्स मनीष शर्मा ने बताया कि शब्बीर का ससुराल और घर यहीं है। वे वहां पहुंचे तो घर में केवल महिलाएं मिली। पुरुष कोई नहीं था। पूछने पर बताया कि शब्बीर सहित अन्य का मोबाइल बंद है और उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है।

हम व्यापारियों से जानकारी ले रहे हैं। आरोपी दुकान बंद करके फरार हो गया है।

  • मंगलेश चूण्डावत, सहायक पुलिस आयुक्त

Published on:

14 Oct 2025 03:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / दिवाली से पहले लुट गए सर्राफा व्यापारी, बुलियन डीलर 6 करोड़ नकद, 3 KG सोना और 100 किलो चांदी लेकर फरार

