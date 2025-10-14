दिवाली से पहले लुट गए सर्राफा व्यापारी, बुलियन डीलर 6 करोड़ नकद, 3 KG सोना और 100 किलो चांदी लेकर फरार

सर्राफा व्यवसायी- ठगी

1. मनीष शर्मा, आरके ज्वैलर्स- 4.30 करोड रुपए

2. अशोक, जगदंबा गोल्ड टेस्टिंग- 550 ग्राम सोना, 10 किलो चांदी

3. हीरालाल, लक्ष्मण गोल्ड टेस्टिंग- 25 लाख रुपए

4. शिवकुमार, शिवम ज्वैलर्स- 700 ग्राम सोना

5. मोहित सोनी, आर ज्वैलर्स- 9 लाख 35 हजार

6. भूपति सिंह, सीके ज्वैलर्स- 70 किलो चांदी

7. मोहम्मद साजिद खिलजी- 1.10 करोड़ (कैश, सोना, चांदी)

8. कैलाश जैन, कैलाश ज्वैलर्स- 80 लाख रुपए

9. सालेवर बंगाली- 30 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना

(ज्वैलर्स से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार)