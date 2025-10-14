मंत्री हीरालाल नागर के काफिले का एक्सीडेंट: पुलिस की कार पलटने से चपेट में आया था मासूम, उपचार के दौरान तोड़ा दम

क्षतिग्रस्त वाहन और मृतक बच्चा। फोटो: पत्रिका
टोंक। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की कार पलटने से घायल बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार चल रहा था। जहां देर रात बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत खबर से गांव में मातम पसर हुआ है।
बता दें कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की कार 12 अक्टूबर को जयपुर हाइवे पर गोपीपुरा के पास पलट गई थी। 5 साल के बच्चे को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ था। जिसमें बच्चा सहित तीन पुलिसकर्मी और ड्राइवर घायल हुए थे।
दुर्घटना बाद पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और उपजिला अस्पताल भिजवाया। जहां से गंभीर घायल 5 वर्षीय हिमांशु धाकड़ पुत्र शिशुपाल धाकड़ निवासी गोपीपुरा को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया था। 13 अक्टूबर को बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बाद कोटा से जयपुर रेफर किया था। बच्चे का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार चल रहा था। लेकिन, सोमवार रात बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई।
सूचना पर देवली थाना पुलिस जयपुर पहुंची। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के साथ परिजन शव लेकर देवली के लिए रवाना हो चुके है। बच्चे की मौत के बाद गोपीपुरा गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर 12 अक्टूबर की शाम जयपुर की तरफ जा रहे थे। तभी उनके साथ चल रहे एस्कॉर्ट वाहन के सामने गोपीपुरा के समीप डिवाइडर से अचानक पांच वर्षीय बच्चा आ गया था। बच्चे को बचाने के प्रयास में पुलिस जीप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई थी। हादसे में 5 वर्षीय हिमांशु, सहायक उप निरीक्षक मुंशीराम पुत्र जवाहर जाट निवासी वजीरपुरा, पुलिसकर्मी रामदयाल पुत्र कैलाश जाट निवासी चौगाई थाना पीपलू, रामदयाल पुत्र गंगाराम जाट निवासी शिवाड़ थाना चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर और कार चालक मनराज गुर्जर विद्युत विभाग टोंक घायल हो गए थे। जिनमें से बच्चे की मौत हो चुकी है।
