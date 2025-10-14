मंत्री हीरालाल नागर के काफिले का एक्सीडेंट: पुलिस की कार पलटने से चपेट में आया था मासूम, उपचार के दौरान तोड़ा दम

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर 12 अक्टूबर की शाम जयपुर की तरफ जा रहे थे। तभी उनके साथ चल रहे एस्कॉर्ट वाहन के सामने गोपीपुरा के समीप डिवाइडर से अचानक पांच वर्षीय बच्चा आ गया था। बच्चे को बचाने के प्रयास में पुलिस जीप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई थी। हादसे में 5 वर्षीय हिमांशु, सहायक उप निरीक्षक मुंशीराम पुत्र जवाहर जाट निवासी वजीरपुरा, पुलिसकर्मी रामदयाल पुत्र कैलाश जाट निवासी चौगाई थाना पीपलू, रामदयाल पुत्र गंगाराम जाट निवासी शिवाड़ थाना चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर और कार चालक मनराज गुर्जर विद्युत विभाग टोंक घायल हो गए थे। जिनमें से बच्चे की मौत हो चुकी है।