Rajasthan Accident: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को मारी टक्कर, 23 यात्री घायल, मच गई चीख-पुकार

थानाधिकारी लाखाराम ने बताया कि रोडवेज की एक बस दोपहर करीब साढ़े तीन बजे जोधपुर से कुचामन की ओर जा रही थी। इसी दौरान बावड़ी कस्बे के समीप सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रेलर ने आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की और बस से टकरा गया। बस चालक ने बचाव का प्रयास किया, लेकिन वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।