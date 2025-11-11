Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Accident: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को मारी टक्कर, 23 यात्री घायल, मच गई चीख-पुकार

जोधपुर जिले के बावड़ी कस्बे के पास रोडवेज बस और ट्रेलर की आमने-सामने भिड़ंत में 23 यात्री घायल हो गए। हादसे में तीन घायलों को जोधपुर रेफर किया गया, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 11, 2025

jodhpur bus accident

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस। फोटो- पत्रिका

जोधपुर/लवेरा बावड़ी। जिले के खेड़ापा थाना क्षेत्र में नागौर हाईवे पर बावड़ी कस्बे के पास मंगलवार को रोडवेज बस और ट्रेलर की भिड़ंत में बस सवार 23 यात्री घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद 20 यात्रियों को छुट्टी दे दी गई, जबकि तीन को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया।

अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त

थानाधिकारी लाखाराम ने बताया कि रोडवेज की एक बस दोपहर करीब साढ़े तीन बजे जोधपुर से कुचामन की ओर जा रही थी। इसी दौरान बावड़ी कस्बे के समीप सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रेलर ने आगे चल रहे वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की और बस से टकरा गया। बस चालक ने बचाव का प्रयास किया, लेकिन वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

टक्कर के बाद बस में चीख-पुकार मच गई और यात्री एक-दूसरे पर गिर पड़े। हादसे में कुल 23 यात्री घायल हुए। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बस से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस के अनुसार ट्रेलर चालक की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई।



Published on:

11 Nov 2025 07:21 pm

Rajasthan Accident: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बस को मारी टक्कर, 23 यात्री घायल, मच गई चीख-पुकार

